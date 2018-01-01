ترامب معلقاً على أحداث إيران: حان وقت التغيير في هذه البلاد

رام الله - دنيا الوطنعبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن دعمه للاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية، والتي انطلقت منذ خمسة أيام، معتبراً أن الوقت قد حان للتغيير في هذه البلاد.وقال ترامب، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (توتير)، إن "إيران تفشل على جميع المستويات، على الرغم من الصفقة الهائلة التي أبرمتها إدارة أوباما معها"، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وأضاف ترامب: "إن الشعب الإيراني العظيم قمع على مدار سنوات طويلة، وهو متعطش للطعام والحرية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان، فقد سرقت الثروة الإيرانية"، متابعاً: "حان وقت التغيير".