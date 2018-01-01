بينهم 79 طفلاً.. مقتل 433 شخصاً خلال 2017 في ليبيا

بينهم 79 طفلاً.. مقتل 433 شخصاً خلال 2017 في ليبيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن 433 شخصاً قتلوا بينهم 79 طفلاً، و10 نساء خلال العام الماضي في البلاد التي تعاني انفلاتا أمنياً، منذ إسقاط نظام معمر القذافي في عام 2011.

وأوضحت اللجنة، وفق ما أورد موقع صحيفة (القدس) المحلية، عن حصاد حالة حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في ليبيا خلال عام 2017، أن من بين القتلى201 عملية قتل خارج إطار القانون، مثل ما حدث في مجزرة "براك الشاطئ" التي وقعت جنوب البلاد، وكذلك مجازر "الأبيار" و"قنفودة" و"البريقة" في الشرق، بالإضافة إلى أخرى متفرقة في مناطق "الهيرة" و"ترهونة" و"ورشفانة" في الغرب.

ولفتت اللجنة إلى أن حصيلة القتلى ضمت 157 شخصاً من المدنيين، قُتِلوا جرّاء المفخخات والألغام بمدن "بنغازي" و"درنة" و"سرت"، وأيضاً 75 مدنياً قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن "طرابلس" و"سبها" و"بنغازي" و"الزاوية" و"صبراتة" و"القره بوالي" و"الخُمس".

وأشارت اللجنة إلى توثيقها اعتقال 143 شخصاً بشكل تعسفي واختطاف 186 شخصاً.

وقالت اللجنة: إن نحو ثلث سكّان ليبيا يعانون من أزمة إنسانية ومعيشية سيئة تتمثل في انعدام الأمن الغذائي والصحي، وبلغ عدد من يحتاجون المساعدة في ظروفهم المعيشية والإنسانية والصحية حوالي ثلاثة ملايين ونصف، من بينهم 391416 نازحاً ومشرّداً داخل ليبيا.

أرشيفي: المعارك في ليبيا
 

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