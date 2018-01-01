ضبط نصف طن من الحشيش المخدر قبل دخوله للسعودية

رام الله - دنيا الوطن

تمكن الجيش السعودي، وقوات حرس الحدود، في منطقتي (جازان) و(نجران) خلال 15 يوماً، من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة (الحشيش المخدر).



وقال المتحدث الرسمي باسم الحرس: إنه تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة لحدود المملكة العربية السعودية، من الفترة الممتدة من 28/3/1439هـ إلى 12/4/1439هـ، بمنطقتي جازان ونجران، وتم التعامل مع الأمر بما يقتضيه الموقف.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأنه تم القبض على تسعة سعوديين و13 إثيوبياً، وسبعة يمنيين وصومالي واحد، فيما ضبط حوالي 536 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، و تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية.