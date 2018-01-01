روحاني: الشعب سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون

روحاني: الشعب سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون
الرئيس الإيراني - حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون"، فيما ارتفعت حصيلة الاضطرابات التي وقعت أثناء تظاهرات مساء الأحد إلى ستة عشر قتليلاً.

وأوضح روحاني، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أن أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردد شعارات ضد القانون وإرادة الشعب، وتسيء إلى مقدسات الثورة وقيمها" مضيفاً أن "الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديداً، والشعب سيرد بنفسه على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

وجاء كلام الرئيس الإيراني، غداة ليلة رابعة حافلة بالتظاهرات في عدد من مدن البلاد، بما فيها العاصمة طهران احتجاجاً على الحكومة، وعلى الظروف الاقتصادية الصعبة من بطالة وغلاء معيشة وفساد.

وأضاف روحاني: "اقتصادنا بحاجة إلى عملية جراحية كبيرة، وعلينا أن نتحد جميعاً"، مؤكداً أن الحكومة عازمة على "تسوية مشكلات المواطنين".

أخبار ذات صلة

مقتل شرطي برصاص احد المتظاهرين في مدينة نجف أباد بايران

مقتل شرطي برصاص احد المتظاهرين في مدينة نجف أباد بايران

نتنياهو: سنعود نحن والإيرانيون أصدقاء

نتنياهو: سنعود نحن والإيرانيون أصدقاء

للمرة الثالثة.. تأجيل زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل

للمرة الثالثة.. تأجيل زيارة نائب ترامب إلى إسرائيل

رئيس حزب الأمل: المظاهرات الإيرانية ردٌ على الغلاء والفساد

رئيس حزب الأمل: المظاهرات الإيرانية ردٌ على الغلاء والفساد

كيف علّقت &#34;إيفانكا ترامب&#34; على احتجاجات إيران؟

كيف علّقت "إيفانكا ترامب" على احتجاجات إيران؟

طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017.. كيف ذلك؟

طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017.. كيف ذلك؟

التعليقات

الدنيا حكايات

من العلاقات الأردنية السعودية

من العلاقات الأردنية السعودية

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على فتاة بشبهة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة بنابلس

الشرطة تقبض على فتاة بشبهة حيازة وتعاطي وترويج مواد مخدرة بنابلس

رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة يتطلب تحركاً لمحاسبة إسرائيل

رأفت: قرار حزب الليكود بضم الضفة يتطلب تحركاً لمحاسبة إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا قرب الخليل بزعم حيازته سكيناً

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا قرب الخليل بزعم حيازته سكيناً

النائب فريج يُعقِب على إزالة لافتات مسلسل (فوضى) بإسرائيل

النائب فريج يُعقِب على إزالة لافتات مسلسل (فوضى) بإسرائيل

عربي

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران &#34;تحت أي ظرف&#34;

البحرين تطالب مواطنيها بعدم السفر لإيران "تحت أي ظرف"

الإعدام والمؤبد لمتهمي &#34;سفارة النيجر&#34; بمصر

الإعدام والمؤبد لمتهمي "سفارة النيجر" بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل &#34;كحول&#34; بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل "كحول" بمصر

200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

منوعات

MBC تستبدل علا الفارس بصديقتها السعودية التي دافعت عنها

MBC تستبدل علا الفارس بصديقتها السعودية التي دافعت عنها

رسالة مؤثرة من شريهان إلى زوجها علاء الخوجة

رسالة مؤثرة من شريهان إلى زوجها علاء الخوجة

&#34;حليمة بولند&#34; تبكي على الهواء مباشرة بسبب فنانة خليجية

"حليمة بولند" تبكي على الهواء مباشرة بسبب فنانة خليجية

أخيراً..دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها &#34;غزل&#34; في عقيقة ملكية

أخيراً..دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها "غزل" في عقيقة ملكية