روحاني: الشعب سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الشعب "سيرد على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون"، فيما ارتفعت حصيلة الاضطرابات التي وقعت أثناء تظاهرات مساء الأحد إلى ستة عشر قتليلاً.



وأوضح روحاني، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أن أمتنا ستتعامل مع هذه الأقلية التي تردد شعارات ضد القانون وإرادة الشعب، وتسيء إلى مقدسات الثورة وقيمها" مضيفاً أن "الانتقادات والاحتجاجات فرصة وليست تهديداً، والشعب سيرد بنفسه على مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".



وجاء كلام الرئيس الإيراني، غداة ليلة رابعة حافلة بالتظاهرات في عدد من مدن البلاد، بما فيها العاصمة طهران احتجاجاً على الحكومة، وعلى الظروف الاقتصادية الصعبة من بطالة وغلاء معيشة وفساد.



وأضاف روحاني: "اقتصادنا بحاجة إلى عملية جراحية كبيرة، وعلينا أن نتحد جميعاً"، مؤكداً أن الحكومة عازمة على "تسوية مشكلات المواطنين".