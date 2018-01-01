صور: غضب إسرائيلي من صور "عهد التميمي" بشوارع أوروبا

رام الله - دنيا الوطنانتشرت صور الطفلة الفلسطينية عهد التميمي "المعتقلة لدى سلطات الاحتلال منذ أسبوعين"، على محطات الحافلات في عدد من عواصم أوروبا، الأمر الذي أغضب إسرائيل، وجعلها تتحرك للمطالبة بإزالتها.ووفق وكالة (روسيا اليوم)، فقد نشرت صور لعدد من محطات الحافلات في العاصمة البريطانية لندن، تحتوي على صور للطفلة عهد، التي اعتقلتها إسرائيل بذريعة الاعتداء على جنديين إسرائيليين.وأوضحت الوكالة، أن بعضًا من الملصقات والصور، تضمنت مطالبات بالإفراج عن الفتاة عهد التميمي التي تعتزم إسرائيل محاكمتها، بتهمة الدفاع عن نفسها ضد اثنين من العسكريين الإسرائيليين".وذكر التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له، أن "عدداً من الجماعات المؤيدة لإسرائيل في أوروبا وبريطانيا، طالبت البلديات التي وضعت هذه الملصقات والصور بإزالتها فوراً، لأنها من وجهة نظرهم تدعم الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي بادرت، على حد زعمهم، بالاعتداء على الإسرائيليين".