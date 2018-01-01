السلاح الفلسطيني بلبنان إلى الضوء .. ماذا قال ميشال حايك في توقعاته؟

أطلّ ميشال حايك عبر شاشة "MTV"، ليلة رأس السنة، مطلقاً توقعاته للعام 2018، وهذه أبرزها عن لبنان:- بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ملف أبعد من ملف الضباط.- يستقطب رجل الحدث اللواء عباس ابراهيم أعلى نسبة مشاهدين.- حرارة اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع فيها محاولة لإخفاء ما سُمي "طعن وبحص".- عمل فني جديد بعنوان: "أوعا خيك".- الراغب بمعرفة المعنى الحقيقي لكلمة إنفصام، عليه أن يراقب أداء بعض الوزراء والنواب في المرحلة المقبلة.- صورة يظهر فيها وزير الإعلام ملحم رياشي غاضباً.- حركة وتحركات غير اعتيادية لها صلة بمخفر حبيش.- احصاءات ربيع الهبر تتخطى الحسابات والتوقعات، وإحداها يتسبب بمشكلة.- نهر الليطاني نهر الأحداث.- ملف نزار زكا المحتجز في إيران لن يكون طي النسيان.- وساطة لإنهاء الجولات بين محطات التلفزة اللبنانية بصيغة "لا غالب ولا مغلوب".- حادث مثير بأحد مصاعد لبنان.- استهداف حركة الشباب المسلم في المخيمات الفلسطينية.- ما سنشهده في مطار بيروت لن يكون خاتمة الأحزان.- وجه إعلامي يواجه عملية خطف وابتزاز.- مفاوضات مع الحكومة السورية حول مسألة عودة النازحين وملفات أخرى.- بداية إنتفاضة في سجن رومية لا تشبه أي انتفاضة سابقة.- الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل على الحدود مع لبنان لن يحميها.- تطور جديد في قضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه.- عقاب صقر عرضة لأكثر من حادثة وحدث.- المقدم سوزان الحاج إلى السباق من جديد.- هيئة متفرعة من قوى الرابع عشر من آذار إلى الساحة مجدداً بوجوه جديدة.- موجة استنكار محورها شارل جبور.- الحزب السوري القومي الإجتماعي يدخل مرحلة الانتقام.- جديد الدولة اللبنانية: قانون اعدام محدود، قانون عفو، إقرار قانون الزواج المدني ولكن بأسلوب لبناني.- سنقرأ اسم الوزير يوسف فنيانيوس في مكان أبعد من وزارة الأشغال.- تشكيل جبهة هدفها خرق تركيبة العهد في لبنان.- النأي بالنفس شعارٌ عمره قصير.- شهرة أرمنية جديدة في عالم الرياضة.- تلفزيون لبنان من الهامش إلى قلب الحدث.- المحكمة الدولية تقول كلمتها في لبنان والاتهام لن يمر.- مواكبة علنية ترافق السيدة فيروز.- اللواء جميل السيد: عودٌ على بدء.- ديما صادق ترفع السقف ولا تهتم للحسابات التي بعد ذلك.- لفتة من القديسين نحو الشعب والأرض.- حشود في محيط ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.- بعد أكثر من 60 عاماً على وجوده في لبنان، السلاح الفلسطيني إلى الضوء.- كلودين ميشال عون ستحتل عدداً من المراكز- الكوستابرافا وبرج حمود سيشكلان مطمرين للكثير من الملفات.- سيبقى آل المر الرقم الصعب في المعادلة.- فضلٌ ثانٍ في قصة ظهور المطلوب بلال بدر.- تشويه يصيب بلدية بيروت ورئيسها جمال عيتاني.- المجلس الدستوري يدفع ثمن بعض قراراته.- الرابية ما زالت مستهدفة.- إحدى الدول تستعين بخبرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذه المرة سيعمد الناس للإطمئنان عنه.- الدهشة تصيب محيط أحد أبراج بيروت.- الرئيس سعد الحريري يقدم من جديد أوراق اعتماده للسعودية.- وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معرضان بشكلٍ دائم.- القضاء يعلن الحداد إثر عملٍ مدبر وحادث.- بحصة الرئيس سعد الحريري لن تفجرها الأيام.- وجه مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يستفز بعض الخلايا والأعداء وسيكون لهم بالمرصاد.- رئيس بلدية كسروان الفتوح جان حبيش بدائرة الاهتمام الصحي والانتخابي.- سيكون لجورج وسوف تأثير كبير على جمهوره.- إشارات تحذيرية لوليد وتيمور جنبلاط.- الشيخ بهاء الدين الحريري على الشاشة.- سقوط قناع لأحد الشخصيات على أحد معابر لبنان.- ظهور طفل صغير بقدرات خارقة، وسيلفتنا اهتمام الاطفال بـكل ما هو "ما ورائي".- تحركات غير منضبطة داخل حركة أمل.- سنشهد على الفصل الأول من المخطط الذي يستهدف نادر الحريري.- سلاح حربي يصيب إحدى الطائرات.- محاولة لردع جوزيف أبو فاضل.- حدث استثنائي مرتبط بجريدة الأخبار.- "إن ما كبرت ما رح تصغر" بين عادل كرم وهشام حداد، والامر سيتخطى "هيدا حكي" و "لهون وبس".- في نهاية المباراة القضائية، ضربة جزاء لمارسيل غانم.- معلومات للقوى الأمنية عن وجود متفجرات لا تقل قوة عن المتفجرات التي استعملت في تفجير موكب الرئيس رفيق الحريري.- بانتظار لبنان مجموعة خروقات: الخرق الأول إنفجار واغتيال، الخرق الثاني كشف محاولة اغتيال ونجاة.- مسلسل تغييرات مرتب بالانتخابات النيابية.- عقدة التحالفات ستفحر الانتخابات.- خط عمليات نيابية خاص بحزب الله سيلف لبنان وغصة ترافق النجاحات والانتصارات.- عروضات وحسومات سترافق الانتخابات النيابية.- هزة نيابية كبيرة في صيدا.- الرئيس عون لن يقبل بالتوطين.- مصالحات للقوات خارج معراب.- أكثر من منطقة لبنانية تطالب فرنجية بفرعٍ لتيار المردة على أرضها.- رسالة غير خطية إلى قصر بعبدا.- الهدوء لن يكون دائماً سيد الموقف في قصر بعبدا.- دخان غير أبيض من بكركي.- خطة مشبوهة لعبور عتبة بكركي.- أمر بطريركي يهز البلد.- زحمة غير اعتيادية في ساحات بكركي.- كلام ومواقف من نوع آخر للبابا فرنسيس حول زيارته للبنان والمنطقة.- لن يتوقف لبنان عند تهديدات اسرائيل بإرجاعه إلى العصر الحجري، بل هو سيكون المبادر والمستفز، ولن يخشى غيوم الحرب الموجودة في سماء لبنان.- حزب الله يسكر قواعد اللعبة بامتلاكه صواريخ مضادة للطائرات.- اعلام الحزب لن يكون بمنأى عن الخطر.- الشيخ نعيم قاسم في واجهة الحزب.- جانب من وجود حزب الله تحت الأرض إلى العلن.- تبني اسرائيلي لبعض نصائح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.- استفزاز غير مسبوق لحزب الله والكرة في ملعبه.- الحزن يلاحق جمهور حزب الله.- عماد مغنية وسمير القطار ليسا اسمين في ذاكرة الحزب، لكنهما في حاضر الحزب.- عملية لها صلة بالحزب لها أبعاد دقيقة وأصوات مروعة.- القضاء على "داعش" و "النصرة" في لبنان لم ينهِ خطر استهداف شخصيات.- سيكون لدى الرئيس عون اصرار على مصارحة شعبه بأسرار مرتبطة بحياته وخصوصاً بأمور تتعلق بوضعه الصحي.- يخشى الرئيس نبيه بري أشياء كثيرة، وتعود إلى ذهنه صور الحرب الأهلية ويرفض سماع عبارة: بيروت الشرقية وبيروت الغربية.- سعد الحريري: الخطر ليس إشاعة، والاستقالة لم تُنتسَ، والخطة هجومية، حتى فيما خص لقاءه بنصرالله.- سليمان فرنجية يتحدى الخطر ويكسب تحديات واسمه بالخط العريض.- سمير جعجع: عبارة إلى "الشمال در".- العهد ليس عهد وليد جنبلاط.- سامي الجميل يجذب خصومه والتراجع بالمواقف ممنوع.- اتصال مع الوزير جبران باسيل يغير كثيراً في المعادلة.- قائد الجيش العماد جوزف عون يُكلف بمهام غير عسكرية إلى جانب مهامه، وسيعزز أمنه الشخصي لانه في عين العاصفة هو وفريق في القيادة، ونراه في غرفة العمليات يتابع أحداثاً عديدة.- أشرف ريفي إلى الساحة من جديد.- وئام وهاب يحصد الذي زرعه رغم كل المحاولات للحد من قدراته.- مراكز المعاينة الميكانيكية ستشهد انتفاضة ونقلة نوعية، وكذلك ستشهد الدوائر العقارية خطة جديدة لسير المعاملات.- ستشهد مكاتب "النافعة" ورشات إصلاحية وعمليات إنتقامية.- ستهتز مراكز ومناصب في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفرض المحاسبة على كل الإرتكابات السابقة والحالية.- مذكرات من وزارة الصحة للمستشفيات بشأن التعاطي مع المرضى.- تشهد السجون تغييرات جذرية في أوضاع المباني والمساجين.- أزمة السير ستشهد حلولاً على مرحلتين: حلول سريعة وحلول تتخطى الوعود السابقة.- نقل مشترك بري وبحري وسكك حديد فوق الأرض وتحتها.- مداهمات وتوقيفات للقوى الأمنية في مطار بيروت والمرافئ، تطال أصحاب مناصب رفيعة المستوى.- خطة إقتصادية شبه متكاملة من مصرف لبنان وبعض الوزارات ستكون جاهزة للتطبيق، والليرة ستبقى ثابتة ولن تهتز.- ملفات التربية والكهرباء والنفايات ستشهدُ تغييرات ملموسة حقيقية.- عقوبة الإعتداء على البيئة ستوازي عقوبة الإعتداء على الإنسان.