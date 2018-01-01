السلاح الفلسطيني بلبنان إلى الضوء .. ماذا قال ميشال حايك في توقعاته؟

- بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ملف أبعد من ملف الضباط.
- يستقطب رجل الحدث اللواء عباس ابراهيم أعلى نسبة مشاهدين.
- حرارة اللقاء بين الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع فيها محاولة لإخفاء ما سُمي "طعن وبحص".
- عمل فني جديد بعنوان: "أوعا خيك".
- الراغب بمعرفة المعنى الحقيقي لكلمة إنفصام، عليه أن يراقب أداء بعض الوزراء والنواب في المرحلة المقبلة.
- صورة يظهر فيها وزير الإعلام ملحم رياشي غاضباً.
- حركة وتحركات غير اعتيادية لها صلة بمخفر حبيش.
- احصاءات ربيع الهبر تتخطى الحسابات والتوقعات، وإحداها يتسبب بمشكلة.
- نهر الليطاني نهر الأحداث.
- ملف نزار زكا المحتجز في إيران لن يكون طي النسيان.
- وساطة لإنهاء الجولات بين محطات التلفزة اللبنانية بصيغة "لا غالب ولا مغلوب".
- حادث مثير بأحد مصاعد لبنان.
- استهداف حركة الشباب المسلم في المخيمات الفلسطينية.
- ما سنشهده في مطار بيروت لن يكون خاتمة الأحزان.
- وجه إعلامي يواجه عملية خطف وابتزاز.
- مفاوضات مع الحكومة السورية حول مسألة عودة النازحين وملفات أخرى.
- بداية إنتفاضة في سجن رومية لا تشبه أي انتفاضة سابقة.
- الجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل على الحدود مع لبنان لن يحميها.
- تطور جديد في قضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه.
- عقاب صقر عرضة لأكثر من حادثة وحدث.
- المقدم سوزان الحاج إلى السباق من جديد.
- هيئة متفرعة من قوى الرابع عشر من آذار إلى الساحة مجدداً بوجوه جديدة.
- موجة استنكار محورها شارل جبور.
- الحزب السوري القومي الإجتماعي يدخل مرحلة الانتقام.
- جديد الدولة اللبنانية: قانون اعدام محدود، قانون عفو، إقرار قانون الزواج المدني ولكن بأسلوب لبناني.
- سنقرأ اسم الوزير يوسف فنيانيوس في مكان أبعد من وزارة الأشغال.
- تشكيل جبهة هدفها خرق تركيبة العهد في لبنان.
- النأي بالنفس شعارٌ عمره قصير.
- شهرة أرمنية جديدة في عالم الرياضة.
- تلفزيون لبنان من الهامش إلى قلب الحدث.
- المحكمة الدولية تقول كلمتها في لبنان والاتهام لن يمر.
- مواكبة علنية ترافق السيدة فيروز.
- اللواء جميل السيد: عودٌ على بدء.
- ديما صادق ترفع السقف ولا تهتم للحسابات التي بعد ذلك.
- لفتة من القديسين نحو الشعب والأرض.
- حشود في محيط ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
- بعد أكثر من 60 عاماً على وجوده في لبنان، السلاح الفلسطيني إلى الضوء.
- كلودين ميشال عون ستحتل عدداً من المراكز
- الكوستابرافا وبرج حمود سيشكلان مطمرين للكثير من الملفات.
- سيبقى آل المر الرقم الصعب في المعادلة.
- فضلٌ ثانٍ في قصة ظهور المطلوب بلال بدر.
- تشويه يصيب بلدية بيروت ورئيسها جمال عيتاني.
- المجلس الدستوري يدفع ثمن بعض قراراته.
- الرابية ما زالت مستهدفة.
- إحدى الدول تستعين بخبرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذه المرة سيعمد الناس للإطمئنان عنه.
- الدهشة تصيب محيط أحد أبراج بيروت.
- الرئيس سعد الحريري يقدم من جديد أوراق اعتماده للسعودية.
- وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معرضان بشكلٍ دائم.
- القضاء يعلن الحداد إثر عملٍ مدبر وحادث.
- بحصة الرئيس سعد الحريري لن تفجرها الأيام.
- وجه مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يستفز بعض الخلايا والأعداء وسيكون لهم بالمرصاد.
- رئيس بلدية كسروان الفتوح جان حبيش بدائرة الاهتمام الصحي والانتخابي.
- سيكون لجورج وسوف تأثير كبير على جمهوره.
- إشارات تحذيرية لوليد وتيمور جنبلاط.
- الشيخ بهاء الدين الحريري على الشاشة.
- سقوط قناع لأحد الشخصيات على أحد معابر لبنان.
- ظهور طفل صغير بقدرات خارقة، وسيلفتنا اهتمام الاطفال بـكل ما هو "ما ورائي".
- تحركات غير منضبطة داخل حركة أمل.
- سنشهد على الفصل الأول من المخطط الذي يستهدف نادر الحريري.
- سلاح حربي يصيب إحدى الطائرات.
- محاولة لردع جوزيف أبو فاضل.
- حدث استثنائي مرتبط بجريدة الأخبار.
- "إن ما كبرت ما رح تصغر" بين عادل كرم وهشام حداد، والامر سيتخطى "هيدا حكي" و "لهون وبس".
- في نهاية المباراة القضائية، ضربة جزاء لمارسيل غانم.
- معلومات للقوى الأمنية عن وجود متفجرات لا تقل قوة عن المتفجرات التي استعملت في تفجير موكب الرئيس رفيق الحريري.
- بانتظار لبنان مجموعة خروقات: الخرق الأول إنفجار واغتيال، الخرق الثاني كشف محاولة اغتيال ونجاة.
- مسلسل تغييرات مرتب بالانتخابات النيابية.
- عقدة التحالفات ستفحر الانتخابات.
- خط عمليات نيابية خاص بحزب الله سيلف لبنان وغصة ترافق النجاحات والانتصارات.
- عروضات وحسومات سترافق الانتخابات النيابية.
- هزة نيابية كبيرة في صيدا.
- الرئيس عون لن يقبل بالتوطين.
- مصالحات للقوات خارج معراب.
- أكثر من منطقة لبنانية تطالب فرنجية بفرعٍ لتيار المردة على أرضها.
- رسالة غير خطية إلى قصر بعبدا.
- الهدوء لن يكون دائماً سيد الموقف في قصر بعبدا.
- دخان غير أبيض من بكركي.
- خطة مشبوهة لعبور عتبة بكركي.
- أمر بطريركي يهز البلد.
- زحمة غير اعتيادية في ساحات بكركي.
- كلام ومواقف من نوع آخر للبابا فرنسيس حول زيارته للبنان والمنطقة.
- لن يتوقف لبنان عند تهديدات اسرائيل بإرجاعه إلى العصر الحجري، بل هو سيكون المبادر والمستفز، ولن يخشى غيوم الحرب الموجودة في سماء لبنان.
- حزب الله يسكر قواعد اللعبة بامتلاكه صواريخ مضادة للطائرات.
- اعلام الحزب لن يكون بمنأى عن الخطر.
- الشيخ نعيم قاسم في واجهة الحزب.
- جانب من وجود حزب الله تحت الأرض إلى العلن.
- تبني اسرائيلي لبعض نصائح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
- استفزاز غير مسبوق لحزب الله والكرة في ملعبه.
- الحزن يلاحق جمهور حزب الله.
- عماد مغنية وسمير القطار ليسا اسمين في ذاكرة الحزب، لكنهما في حاضر الحزب.
- عملية لها صلة بالحزب لها أبعاد دقيقة وأصوات مروعة.
- القضاء على "داعش" و "النصرة" في لبنان لم ينهِ خطر استهداف شخصيات.
- سيكون لدى الرئيس عون اصرار على مصارحة شعبه بأسرار مرتبطة بحياته وخصوصاً بأمور تتعلق بوضعه الصحي.
- يخشى الرئيس نبيه بري أشياء كثيرة، وتعود إلى ذهنه صور الحرب الأهلية ويرفض سماع عبارة: بيروت الشرقية وبيروت الغربية.
- سعد الحريري: الخطر ليس إشاعة، والاستقالة لم تُنتسَ، والخطة هجومية، حتى فيما خص لقاءه بنصرالله.
- سليمان فرنجية يتحدى الخطر ويكسب تحديات واسمه بالخط العريض.
- سمير جعجع: عبارة إلى "الشمال در".
- العهد ليس عهد وليد جنبلاط.
- سامي الجميل يجذب خصومه والتراجع بالمواقف ممنوع.
- اتصال مع الوزير جبران باسيل يغير كثيراً في المعادلة.
- قائد الجيش العماد جوزف عون يُكلف بمهام غير عسكرية إلى جانب مهامه، وسيعزز أمنه الشخصي لانه في عين العاصفة هو وفريق في القيادة، ونراه في غرفة العمليات يتابع أحداثاً عديدة.
- أشرف ريفي إلى الساحة من جديد.
- وئام وهاب يحصد الذي زرعه رغم كل المحاولات للحد من قدراته.
- مراكز المعاينة الميكانيكية ستشهد انتفاضة ونقلة نوعية، وكذلك ستشهد الدوائر العقارية خطة جديدة لسير المعاملات.
- ستشهد مكاتب "النافعة" ورشات إصلاحية وعمليات إنتقامية.
- ستهتز مراكز ومناصب في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفرض المحاسبة على كل الإرتكابات السابقة والحالية.
- مذكرات من وزارة الصحة للمستشفيات بشأن التعاطي مع المرضى.
- تشهد السجون تغييرات جذرية في أوضاع المباني والمساجين.
- أزمة السير ستشهد حلولاً على مرحلتين: حلول سريعة وحلول تتخطى الوعود السابقة.
- نقل مشترك بري وبحري وسكك حديد فوق الأرض وتحتها.
- مداهمات وتوقيفات للقوى الأمنية في مطار بيروت والمرافئ، تطال أصحاب مناصب رفيعة المستوى.
- خطة إقتصادية شبه متكاملة من مصرف لبنان وبعض الوزارات ستكون جاهزة للتطبيق، والليرة ستبقى ثابتة ولن تهتز.
- ملفات التربية والكهرباء والنفايات ستشهدُ تغييرات ملموسة حقيقية.
- عقوبة الإعتداء على البيئة ستوازي عقوبة الإعتداء على الإنسان.