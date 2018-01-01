الداخلية المصرية: تراجع ملحوظ للهجمات المسلحة خلال 2017

الداخلية المصرية: تراجع ملحوظ للهجمات المسلحة خلال 2017
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية المصرية، إن حصيلة عملها في مجال مكافحة (الإرهاب) خلال عام 2017، مؤكدةً تراجع الهجمات بشكل ملحوظ، عما شهده عام 2016.

وأوضحت الوزارة، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز)، إن الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017، شهدت وقوع نحو 332 هجوماً مسلحاً في مصر، مقارنة بعدد 807 هجمات وقعت خلال عام 2016.

وأضافت أنه خلال العام المنصرم، تم القبض على نحو 200 شخص بتهمة الانتماء للجماعات (المتطرفة)، والأجنة المسلحة "حسم- لواء الثورة- طلائع حسم".

وأسفرت المداهمات الأمنية خلال العام الماضي، عن مقتل حوالى 180 مسلحاً، في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن، منوهةً إلى أنه تم إحباط 76 هجوماً مسلحاً خلال العام، كانت تستهدف كنائس ومنشآت حيوية بعدة محافظات.

ولا تزال السلطات المصرية تكافح للقضاء على مجموعات مسلحة متطرفة، تنشط خصوصاً في شبه جزيرة سيناء، لا سيما تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم الدولة.

فيديو أرشيفي: تفاصيل مكافحة السلطات المصرية للمسلحين
 

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