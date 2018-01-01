الوزير ادعيس: الاحتلال منع الأذان 53 مرة خلال العام الماضي

الوزير ادعيس: الاحتلال منع الأذان 53 مرة خلال العام الماضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 53 وقتاً، خلال الشهر الماضي.

وأوضح ادعيس، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أن الاحتلال يكون بذلك قد منع رفع الأذان خلال عام 2017، (645) وقتاً، منتهكاً بذلك حرمة المسجد الإبراهيمي الشريف، ومنتقصاً من حرية المسلمين بإقامة شعائرهم الدينية.

وحذَّر من خطورة التصاعد في الانتهاكات للمواقع الدينية والأثرية في مدينة الخليل في خطوة لبسط السيطرة الاحتلالية عليها، وإتاحة المجال للمستوطنين المغتصبين لممارسة اعتداءاتهم على المدينة وأهلها الصابرين الصامدين.

وطالب ادعيس، المنظمات الدولية وعلى رأسها (يونسكو) بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات على حرمات المسجد الإبراهيمي، كونه مسجداً إسلامياً خالصاً ووقفاً للمسلمين.

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