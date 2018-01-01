16 قتيلاً خلال المظاهرات المندلعة في المدن الإيرانية

فيديو ارشيفي: الاحتجاجات في ايران

رام الله - دنيا الوطنأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، إن ستة عشر إيرانياً، قتلوا برصاص الأمن خلال احتجاجات في المدن الإيرانية، منذ أمس الأحد.وأوضح التلفزيون الرسمي، أن القتلى سقطوا في الأحداث الدائرة منذ الليلة الماضية، عارضاً لقطات لأضرار ناجمة عن تلك المظاهرات، وفق ما أورد موقع (عرب 48).ولليوم الخامس على التوالي، خرجت تظاهرات جديدة في مدن عدة من بينها طهران، احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية والبطالة والغلاء والفساد، ومنذ بدء التظاهرات الخميس، أوقف المئات من الإيرانيين.وأظهرت مقاطع مصوّرة بثّت على وسائل الإعلام ومواقع التواصل، متظاهرين يهاجمون مبانٍ عامة منها مراكز دينية ومصارف تابعة للباسيج (القوات شبه العسكرية المرتبطة بالحرس الثوري) أو يضرمون النار بسيارات الشرطة.