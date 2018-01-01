مطر: الخبر المنشور عن اللواء الضميري بموقع محلي "كاذب"

مطر: الخبر المنشور عن اللواء الضميري بموقع محلي "كاذب"
اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام
رام الله - دنيا الوطن
نفى المشرف على إذاعة موطني ما نشره موقع موقع محلي، حول حديث للواء عدنان الضميري للإذاعة صباح اليوم الاثنين.

وقال موفق مطر القيادي في حركة فتح: "إن إذاعة موطني تتشرف أن يكون اللواء عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية ضيفاً على برامجها، لكننا ننفي مانسب إليه في الخبر الكاذب في الموقع، لأن اللواء الضميري لم يتحدث اليوم الاثنين أبدًا مع إذاعتنا".

وطالب مطر وسائل الإعلام بتقصي الأخبار من مصادرها الأصلية، مشددًا على أن إذاعة موطني، تنشر أخبار أحاديث المسؤولين لبرامجها عبر البريد الإلكتروني الخاص إلى وسائل الإعلام الفلسطينية التي نرى فيها المصداقية والنزاهة المهنية والمسؤولية الوطنية، مايعني أن الموقع الذي نشر خبراً كاذباً وفتنة ونسبه إلى إذاعتنا خارج عن قائمة الوسائل التي نحترمها ويهمنا وصول رسالتنا إليها.
 
وكان موقع محلي، قد نقل خبر منسوب للواء الضميري ثم نسب أقوال اللواء لاذاعة موطني، فيما نقلت عن وسائل الإعلام المحلية الخبر عن الموقع المذكور.

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