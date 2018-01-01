المعارضة السورية: مقتل 30 من القوات النظامية خلال مواجهات بحرستا

المعارضة السورية: مقتل 30 من القوات النظامية خلال مواجهات بحرستا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المعارضة السورية، إن 30 عنصراً، قتلوا من القوات الحكومية النظامية، اليوم الاثنين، بمدينة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق.

وقال قائد عسكري في غرفة عمليات معركة، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، إن غالبية القتلى من قوات الحرس الجمهوري، التي تتخذ من إدارة المركبات مقراً لها لاستهداف بلدات الغوطة الشرقية بالمدفعية والصواريخ".

وأشار إلى أن قوات الحرس الجمهوري المدعومة بمقاتلين من درع القلمون، وعناصر من حزب الله اللبناني، تعمل على فك حصار أكثر من 300 عنصر محاصرين بعد السيطرة على مستشفى البشر وحي العجمي بمدينة حرستا.

وأكد أن "الطائرات الحربية السورية منذ صباح اليوم، شنت أكثر من 23 غارة على مدينة حرستا، بينها غارات بقنابل عنقودية، إضافة الى سبعة صواريخ أرض- أرض من نوع فيل، تمهيداً لتقدم القوات الحكومية التي تخسر مزيداً من القتلى والجرحى".

من جانبه، قال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية، إن طائرات الميج التابعة للجيش السوري، أطلقت صواريخ على مقرات للمسلحين في مدينة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق، كما استهدفت بسلاح المدفعية والصواريخ القصيرة المدى مقراتهم، وترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة جداً تخوضها وحدات من الجيش على ذات المحور.

وأقر المصدر بـ "سقوط قتلى وجرحى من الجيش السوري، بينهم ضباط برتب عليا في معركة حرستا، ووجود مجموعات من الجيش محاصرة داخل مباني إدارة المركبات في مدينة حرستا".

وقال مصدر في الدفاع المدني في غوطة دمشق الشرقية، إن الطائرات الحربية نفذت خمس غارات على مدينة عربين، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، وإصابة أكثر من عشرة آخرين".

وأشار إلى أن تلك الطائرات شنت غارتين على بلدة مديرا، وتعرضت بلدة الزريقية في الغوطة الشرقية لقصف مدفعي، ما خلف أربعة جرحى ودمار عدة مبان.

أرشيفي: تطورات الأوضاع في سوريا
 

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