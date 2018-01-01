مقتل أربعة جنود سعوديين برصاص الحوثي

مقتل أربعة جنود سعوديين برصاص الحوثي
جنود سعوديون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مصادر يمنية، بمقتل أربعة جنود سعوديين برصاص قناصة الحوثي في قطاع (جيزان) جنوب غرب السعودية.

وأكدت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، أن "وحدة القنص في الجماعة قتلت أمس الأحد، أربعة جنود في الجيش السعودي بموقعي المعنق والكرس وقرية حامضة".

وأضافت، أن مسلحي الحوثي قنصوا أيضاً جنديين يمنيين في جبل (سبحطل) بقطاع عسير، فيما كانت مدفعية الحوثي تقصف سلاح رشاش ثقيل عيار 12.7 في جبل سبحطل في الوقت الذي شن طيران التحالف أربع غارات على منطقة مجازة في عسير.

فيديو أرشيفي: مقتل أربعة جنود سعوديين قرب الحدود

 

أخبار ذات صلة

الإعدام والمؤبد لمتهمي &#34;سفارة النيجر&#34; بمصر

الإعدام والمؤبد لمتهمي "سفارة النيجر" بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل &#34;كحول&#34; بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل "كحول" بمصر

200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

بينهم 79 طفلاً.. مقتل 433 شخصاً خلال 2017 في ليبيا

بينهم 79 طفلاً.. مقتل 433 شخصاً خلال 2017 في ليبيا

ضبط نصف طن من الحشيش المخدر قبل دخوله للسعودية

ضبط نصف طن من الحشيش المخدر قبل دخوله للسعودية

السلاح الفلسطيني بلبنان إلى الضوء .. ماذا قال ميشال حايك في توقعاته؟

السلاح الفلسطيني بلبنان إلى الضوء .. ماذا قال ميشال حايك في توقعاته؟

التعليقات

الدنيا حكايات

من العلاقات الأردنية السعودية

من العلاقات الأردنية السعودية

شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا قرب الخليل بزعم حيازته سكيناً

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا قرب الخليل بزعم حيازته سكيناً

النائب &#34;فريج&#34; يُعقِب على ازالة لافتات مسلسل (فوضى) بإسرائيل

النائب "فريج" يُعقِب على ازالة لافتات مسلسل (فوضى) بإسرائيل

الشرطة تكشف جريمة ابتزاز &#34;فتاة&#34; عبر فيسبوك

الشرطة تكشف جريمة ابتزاز "فتاة" عبر فيسبوك

المجلس الوطني: قرار الليكود بضم الضفة الغربية حرب مفتوحة

المجلس الوطني: قرار الليكود بضم الضفة الغربية حرب مفتوحة

عربي

الإعدام والمؤبد لمتهمي &#34;سفارة النيجر&#34; بمصر

الإعدام والمؤبد لمتهمي "سفارة النيجر" بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل &#34;كحول&#34; بمصر

مقتل قبطيين بهجوم على محل "كحول" بمصر

200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

200 مصاب بسبب الألعاب النارية بليلة رأس السنة بالعراق

بينهم 79 طفلاً.. مقتل 433 شخصاً خلال 2017 في ليبيا

بينهم 79 طفلاً.. مقتل 433 شخصاً خلال 2017 في ليبيا

منوعات

MBC تستبدل علا الفارس بصديقتها السعودية التي دافعت عنها

MBC تستبدل علا الفارس بصديقتها السعودية التي دافعت عنها

رسالة مؤثرة من شريهان إلى زوجها علاء الخوجة

رسالة مؤثرة من شريهان إلى زوجها علاء الخوجة

&#34;حليمة بولند&#34; تبكي على الهواء مباشرة بسبب فنانة خليجية

"حليمة بولند" تبكي على الهواء مباشرة بسبب فنانة خليجية

أخيراً..دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها &#34;غزل&#34; في عقيقة ملكية

أخيراً..دنيا بطمة تكشف عن وجه ابنتها "غزل" في عقيقة ملكية