مقتل أربعة جنود سعوديين برصاص الحوثي

فيديو أرشيفي: مقتل أربعة جنود سعوديين قرب الحدود



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر يمنية، بمقتل أربعة جنود سعوديين برصاص قناصة الحوثي في قطاع (جيزان) جنوب غرب السعودية.وأكدت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، أن "وحدة القنص في الجماعة قتلت أمس الأحد، أربعة جنود في الجيش السعودي بموقعي المعنق والكرس وقرية حامضة".وأضافت، أن مسلحي الحوثي قنصوا أيضاً جنديين يمنيين في جبل (سبحطل) بقطاع عسير، فيما كانت مدفعية الحوثي تقصف سلاح رشاش ثقيل عيار 12.7 في جبل سبحطل في الوقت الذي شن طيران التحالف أربع غارات على منطقة مجازة في عسير.