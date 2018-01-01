بعد ساعات.. "دنيا الوطن" تغلق باب التصويت في استفتائها السنوي

بعد ساعات.. "دنيا الوطن" تغلق باب التصويت في استفتائها السنوي
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تغلق "دنيا الوطن" عند منتصف الليلة، باب التصويت في استفتائها السنوي السادس، والذي أطلقته نهاية العام الماضي 2017.

وينتهي التصويت في الاستفتاء السنوي لـ "دنيا الوطن" الساعة الثانية عشرة ليلاً، وذلك بعد خمسة أيام على إطلاق الاستفتاء، والذي يتناول العديد من القضايا والشخصيات الفلسطينية والعربية والدولية.

ومن المقرر، أن تعلن "دنيا الوطن" غداً الثلاثاء، نتائج الاستفتاء، كما أنها ستقدم تحليلاً لتلك النتائج مطلع الأسبوع المقبل.

يذكر، أن "دنيا الوطن" تطلق منذ 2013 استفتاءها السنوي، نهاية كل عام، تتناول فيه مختلف القضايا المتعلقة بأبرز أحداث العام وبالشخصيات الفلسطينية والعربية والدولية.

للمشاركة في الاستفتاء اضغط هنا

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