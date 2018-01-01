الشرطة تقبض على متهم بسرقة محتويات 15 مركبة برام الله

الشرطة تقبض على متهم بسرقة محتويات 15 مركبة برام الله
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة فجراليوم، القبض على شخص يشتبه به بسرقة محتويات 15 مركبة في مواقف وشوارع رام الله.

وذكر في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة وبعد تلقيها 5 شكاوى وبلاغات عن حالات سرقة محتويات مركبات بعد كسر زجاجها وسرقة أغراض منها في أحياء مختلفة في مدينة رام الله، على
الفور تحرك فريق البحث والتحري بشرطة المباحث العامة، وتم حصر الاشبتاه بشخص بضلوعه بالسرقة، وبمتابعته حسب الأصول تم إلقاء القبض عليه، وهو يحاول سرقة إحدى المركبات.

واضاف البيان، أن شرطة المباحث وبعد سماع أقوال المشتبه به أفاد بارتكابه 15 حالة سرقة لمركبات، وصلت الشرطة 5 منها فقط، ولم يقدم الآخرون شكاوى لدى الشرطة، وقد شملت المسروقات مبالغ مالية، وحقائب نسائية، وأجهزة خلوية ثمينة، ومسجلات صوت، وسماعات، عن طريق كسر زجاج السيارات أثناء توقفها في مواقف العمارات، وعلى جانبي الطريق.

وأكد البيان توقيف المشتبه به 24 ساعة،  تمهيداً لإحالته  إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

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