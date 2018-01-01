دول عربية تتصدر قائمة الدول المفضلة للمغتربين

دول عربية تتصدر قائمة الدول المفضلة للمغتربين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 نشرت منظمة (إنترناشونز) أكبر رابطة عالمية مهتمة بشؤون المغتربين، قائمة لأفضل المدن العالمية من حيث المستوى المعيشي وعمل الوافدين إليها من الخارج.

وعرضت صحيفة (إندبندينت) البريطانية قائمة كاملة لأفضل 27 مدينة، يمكن أن تصبح قبلة للعمالة المهاجرة، حيث سيجدون فيها الراحة والرفاهية وفرص العمل.

واحتلت مدينة المنامة، عاصمة البحرين، صدارة القائمة كأفضل مدينة للعمالة الوافدة، إذ أن تكلفة المعيشة فيها أقل بنسبة 42,1% أقل من تكلفة المعيشة في نيويورك الأمريكية، ويبلغ متوسط استئجار غرفة واحدة في مركز المدينة 940.43 دولار، ومتوسط سعر كوب الكابوتشينو فيها 4.59 دولار.

إلى ذلك، احتلت ثلاث دول عربية أخرى مراكز متوسطة في القائمة ذاتها، إذ حلت مسقط، عاصمة سلطنة عمان في المركز الـ12، وأبو ظبي عاصمة الإمارات في المركز الـ15، أما مدينة دبي الإماراتية فجاءت في المركز السابع عشر.

وفيما يلي نعرض القائمة كاملة:

1. المنامة - البحرين

2. براغ - تشيكوسلوفاكيا

3. مدريد - إسبانيا

4. كوالا لامبور - ماليزيا

5. أمستردام - هولندا

6. برشلونة - إسبانيا

7. جوهانسبيرغ - جنوب أفريقيا

8. بانكوك - تايلاند

9. بازل - سويسرا

10. فرانكفورت - ألمانيا

11. ميكسيكو - المكسيك

12. مسقط - عُمان

13. بودابست - المجر

14. أوكلاند - نيوزيلاندا

15. أبو ظبي - الإمارات

16. لوكسمبورغ - لوكسمبورغ

17. دبي - الإمارات

18. برلين - ألمانيا

19. لاهاي - هولندا

20. هامبورغ - ألمانيا

21. سيؤول - كوريا الجنوبية

22. فيينا - النمسا

23. زيورخ - سويسرا

24. ميونخ - ألمانيا

25. كامبالا - أوغندا

26. كيب تاون - جنوب أفريقيا

27. ستوكهولم - السويد.

فيديو: أقوى 10 جوازات سفر عربية

 

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