دول عربية تتصدر قائمة الدول المفضلة للمغتربين

فيديو: أقوى 10 جوازات سفر عربية







رام الله - دنيا الوطننشرت منظمة (إنترناشونز) أكبر رابطة عالمية مهتمة بشؤون المغتربين، قائمة لأفضل المدن العالمية من حيث المستوى المعيشي وعمل الوافدين إليها من الخارج.وعرضت صحيفة (إندبندينت) البريطانية قائمة كاملة لأفضل 27 مدينة، يمكن أن تصبح قبلة للعمالة المهاجرة، حيث سيجدون فيها الراحة والرفاهية وفرص العمل.واحتلت مدينة المنامة، عاصمة البحرين، صدارة القائمة كأفضل مدينة للعمالة الوافدة، إذ أن تكلفة المعيشة فيها أقل بنسبة 42,1% أقل من تكلفة المعيشة في نيويورك الأمريكية، ويبلغ متوسط استئجار غرفة واحدة في مركز المدينة 940.43 دولار، ومتوسط سعر كوب الكابوتشينو فيها 4.59 دولار.إلى ذلك، احتلت ثلاث دول عربية أخرى مراكز متوسطة في القائمة ذاتها، إذ حلت مسقط، عاصمة سلطنة عمان في المركز الـ12، وأبو ظبي عاصمة الإمارات في المركز الـ15، أما مدينة دبي الإماراتية فجاءت في المركز السابع عشر.وفيما يلي نعرض القائمة كاملة:1. المنامة - البحرين2. براغ - تشيكوسلوفاكيا3. مدريد - إسبانيا4. كوالا لامبور - ماليزيا5. أمستردام - هولندا6. برشلونة - إسبانيا7. جوهانسبيرغ - جنوب أفريقيا8. بانكوك - تايلاند9. بازل - سويسرا10. فرانكفورت - ألمانيا11. ميكسيكو - المكسيك12. مسقط - عُمان13. بودابست - المجر14. أوكلاند - نيوزيلاندا15. أبو ظبي - الإمارات16. لوكسمبورغ - لوكسمبورغ17. دبي - الإمارات18. برلين - ألمانيا19. لاهاي - هولندا20. هامبورغ - ألمانيا21. سيؤول - كوريا الجنوبية22. فيينا - النمسا23. زيورخ - سويسرا24. ميونخ - ألمانيا25. كامبالا - أوغندا26. كيب تاون - جنوب أفريقيا27. ستوكهولم - السويد.