اللواء فرج: ستبقى المخابرات الدرع الحامي من أي تهديد





للمواطنين أقول: كرامتكم، وأموالكم، وأعراضكم، أمانة نحميها بأرواحنا، ونعتبركم شركاءنا في حماية الوطن من أي تهديد.





لضباط وضباط صف وجنود الجهاز أقول: أنتم رأس الحربة في معركة حماية الوطن والمواطن، أعانكم الله على حمل الأمانة، وأنتم أهل لها.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في كلمة له على صفحة الجهاز الرسمية، التي أطلقت رسمياً صباح اليوم الاثنين، على (فيسبوك)، و(تويتر): إن جهاز المخابرات العامة أحد أركان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بقيادة الرئيس محمود عباس، يعمل بعقيدة فلسطينية وطنية عنوانها: "حماية الوطن والمواطن وترسيخ سيادة النظام والقانون".ووجه الرسائل التالية على الصفحة:للوطن والقيادة أقول: إننا في جهاز المخابرات العامة وبتعليمات الرئيس، سنبقى الدرع الحامي من أي تهديد، والسيف القاطع المشرع في وجه أي عدو.