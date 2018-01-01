اللواء فرج: ستبقى المخابرات الدرع الحامي من أي تهديد

اللواء فرج: ستبقى المخابرات الدرع الحامي من أي تهديد
اللواء ماجد فرج
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في كلمة له على صفحة الجهاز الرسمية، التي أطلقت رسمياً صباح اليوم الاثنين، على (فيسبوك)، و(تويتر): إن جهاز المخابرات العامة أحد أركان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بقيادة الرئيس محمود عباس، يعمل بعقيدة فلسطينية وطنية عنوانها: "حماية الوطن والمواطن وترسيخ سيادة النظام والقانون".

ووجه الرسائل التالية على الصفحة:
للوطن والقيادة أقول: إننا في جهاز المخابرات العامة وبتعليمات الرئيس، سنبقى الدرع الحامي من أي تهديد، والسيف القاطع المشرع في وجه أي عدو.

للمواطنين أقول: كرامتكم، وأموالكم، وأعراضكم، أمانة نحميها بأرواحنا، ونعتبركم شركاءنا في حماية الوطن من أي تهديد.

لضباط وضباط صف وجنود الجهاز أقول: أنتم رأس الحربة في معركة حماية الوطن والمواطن، أعانكم الله على حمل الأمانة، وأنتم أهل لها.

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