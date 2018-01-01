الشاباك يزعم: اعتقال 17 فلسطينياً خططوا لتنفيذ هجمات مسلحة

الشاباك يزعم: اعتقال 17 فلسطينياً خططوا لتنفيذ هجمات مسلحة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الاثنين، إنه اعتقل خلية كبيرة مكونة من 17 ناشطاً فلسطينياً، بزعم أنها خططت لتنفيذ سلسلة هجمات.

وقال الشاباك، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، إن عملية الاعتقال تمت في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، مدعياً أن الأسير المحرر في صفقة شاليط، المبعد إلى غزة عبد الله عرار الذي شارك في خطف المستوطن ساسون نورائيل في أيلول/سبتمبر 2005 بالقدس ونقله إلى رام الله قبل قتله ومحاولة مبادلته بأسرى فلسطينيين، كان المسؤول عن توجيه الخلية.

وأشار الشاباك، إلى أن الخلية مكونة من فلسطينيين ناشطين في حماس بمنطقة جبع والرام ما بين القدس ورام الله، لافتاً إلى أن عرار حول إليهم آلاف الشواكل لشراء بندقية M16 والتخطيط لتنفيذ هجمات.

وقال الشاباك، إنه في الآونة الأخيرة هناك دافع متزايد من قبل حماس بغزة لتنفيذ هجمات بالضفة من خلال نشطائها هناك، مشدداً على أنه سيتم مواصلة العمل لإحباط أي هجمات، محملاً حركة حماس في غزة المسؤولية عن أي حدث.

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