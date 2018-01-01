كاتب إسرائيلي: موجة الاحتجاج بإيران تسهم بالانضباط الإسرائيلي بغزة





إن آفاق حدوث ثورة إيرانية جديدة لا تبدو عالية، ولكن في نهاية السنة المدنية الجديدة، قد يأمل المرء حدوث مفاجأة سارة مرة أخرى في الشرق الأوسط.



رام الله - دنيا الوطنكتب عاموس هرئيل الكاتب المحلل السياسي الإسرائيلي في صحيفة (هآرتس) العبرية، إنه يجدر التشكيك في التصريحات الإسرائيلية الراسخة بشأن استقرار ردع الجيش الإسرائيلي تجاه حركة حماس في قطاع غزة، فالردع يبقى فعالاً حتى اللحظة الغامضة التي يتوقف فيها عن العمل، وغالباً ما يحدث ذلك في توقيت يفاجئ القادة ورجال المخابرات معاً.وأضاف: كما أن البيانات الميدانية تثير الشكوك حول صحة الردع الحالي في غزة، وبما أنه تم إطلاق حوالي 40 صاروخاً وقذيفة هاون من قطاع غزة على مدى ثلاثة أسابيع ونصف، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يبدو أنه حتى لو كانت حماس تخشى إسرائيل، فإنها على ما يبدو لا تخاف بما فيه الكفاية، ولم تكن عمليات الاعتقال والتعذيب التي قامت بها قواتها الأمنية كافية لوقف إطلاق الصواريخ من قبل بعض المنظمات الصغيرة.وأوضح أن قادة المعارضة في إسرائيل، يغتنمون الفرصة للكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لا يهتم كثيراً بالأوضاع في غزة، ووزير الجيش افيغدور ليبرمان، الذي توقف عن تهديد حياة إسماعيل هنية، وبدلاً من ذلك قام بتوزيع شريط فيديو أمس الأحد بمناسبة احتفالات (نوبي غود)، بداية السنة المدنية الجديدة، ولكن أولئك الذين يهاجمون الحكومة لا يفسرون بالضبط ما هو الحل البديل لهم.وأشار هرئيل إلى أن نتنياهو وليبرمان، وبدعم من الجيش والشاباك، يسعيان في الوقت الحالي إلى تأجيل إمكانية المواجهة العسكرية، قدر الإمكان، لعدة أسباب، أولاً: ليسوا متأكدين مما يمكن أن تحققه إسرائيل من خلال الحرب (ويبدو أن ليبرمان، على النقيض من تصريحاته خلال أيام المعارضة، لم يعد مقتنعاً أنه بدلأ من حماس، سيكون هناك حتماً بديل أفضل لإسرائيل). ثانياً: أنهما يعتقدان أن بناء الجدار ضد الأنفاق والجهود المبذولة لتحديد الأنفاق يجلب نتائج، ومن الجدير الاستمرار فيه دون أن تعيق الحرب ذلك.وتابع: وثالثاً: إنهم يدركون الضرر المتوقع لمكانة إسرائيل الدولية في حالة نشوب حرب أخرى، في قلب منطقة مكتظة بالسكان، وهذا لا يعني أن القتال في قطاع غزة لن يتصاعد في الوقت الذي سيتعرض فيه المستوطنون الإسرائيليون للصواريخ أو قذائف الهاون، ولكن في هذه الأثناء يبدو أن سياسة ضبط النفس مستمرة.وذكر هرئيل: قد يكون هناك اعتبار إضافي في الخلفية، لقد اتهم ليبرمان إيران بالمسؤولية عن التوتر في قطاع غزة، مشيراً إلى العلاقات بين طهران وجناح حماس العسكري في غزة، وقال إن الإيرانيين قاموا بتصنيع قذائف الهاون التي أطلقت يوم الجمعة باتجاه بلدات غلاف غزة.وبين أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بسحب البطاقة الإيرانية في حروبها الدعائية، ومن الناحية العملية، حتى لو كانت طهران دائماً سعيدة بإذكاء النار على حدود إسرائيل، فإن الاعتبارات الكامنة وراء التصعيد الأخير هي في المقام الأول فلسطينية داخلية، وترتبط بالضائقة الاستراتيجية والاقتصادية المستمرة التي أوقعت حماس نفسها فيها.ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أن هناك صلة أخرى بين إيران وغزة، وهي تتعلق باعتبارات إسرائيلية، وهذا الأسبوع، واجهت القيادة الإيرانية أخطر تهديد لسلطتها منذ الثورة الخضراء، التي فشلت في عام 2009. وفي ظل هذه الظروف، هناك مصلحة إسرائيلية واضحة في عدم حرف أنظار العالم عن مشاكل الإيرانيين، وإذا تحول انتباه وسائل الإعلام الدولية عما يجري الآن في شوارع طهران وقُم، إلى الأحداث على السياج الحدودي في غزة، فتخسر إسرائيل مرتين.وأضاف: إسرائيل، بتوجيه صريح ومطلوب من نتنياهو، لا تفعل شيئاً يذكر للتطرق إلى موجة المظاهرات الواسعة النطاق في إيران (وليس من المستغرب أن الوزير أيوب القرا يجد صعوبة في ضبط النفس، تماماً كما هو الحال بالنسبة للوزيرين تساحي هنغبي وجلعاد إردان، كلما تواصلت الأزمة، يمكن التكهن بأنهم لن يبقوا لوحدهم)، مسؤولو المخابرات الإسرائيلية الذين طلب إليهم تقييم ما سيحدث في ايران خلال الأيام والأسابيع القادمة ترددوا في المخاطرة، فعلى الرغم من أن السلطات كانت قادرة على قمع موجات الاحتجاج في الماضي، بوحشية وكفاءة، فإن الاحتجاج لا يزال في مراحل من المبكر جداً التنبؤ بمسار أحداثها.وتابع هرئيل: لقد أعربت الولايات المتحدة، من خلال تغاريد صاغها الرئيس ترامب ببلاغة غير عادية، عن دعمها الضعيف للمتظاهرين، ويبدو أن إسرائيل ستتصرف بشكل جيد إذا بقيت بعيداً عن الأزمة الإيرانية، وعلى أية حال، فإن تأثيرها المحتمل لا يذكر، وفي كل الأحوال ستدعي طهران أن كل شيء يحدث بسبب مؤامرة أمريكية- "صهيونية".وقال الكاتب الإسرائيلي: يستدل من التقارير والتعليقات الأولى، التي تأتي بشكل غير مباشر من داخل إيران، أن السبب الرئيسي لانفجار الغضب الحالي هو اقتصادي، وإن رفع العقوبات المفروضة على إيران في أعقاب الاتفاق النووي مع القوى العظمى لم يؤد إلى إعادة بناء الاقتصاد الإيراني بالسرعة والكثافة التي تنبأت بها التوقعات المبكرة، وقد أدى مزيج من البيروقراطية المتفشية والفساد الحكومي، وتردد المجتمع الدولي إلى تأخير الإزدهار، الذي كانوا يأملون به في طهران.وأوضح، حتى الآن، تتراكم تقارير عن أعداد كبيرة من المظاهرات في مختلف المدن، مع جرأة كبيرة من قبل المواطنين المشاركين، وهناك أيضا تقارير عن سقوط قتلى بنيران قوات الأمن الإيرانية، ومحاولة السلطات إبطاء حركة المرور على الإنترنت ليكون من الصعب نقل الرسائل على الشبكات الاجتماعية، هذا كله يذكرنا بعام 2009 مع فارقين: أولاً: يحدث ذلك بعد الهزة العظيمة للربيع العربي (الذي كان يعزى في ذلك الوقت أيضاً إلى التأثير المتأخر لقمع الثورة الخضراء في إيران)، وثانياً: إن تنوع الشبكات الاجتماعية وانتشارها وعمق تغلغلها أكبر مما كان عليه في الماضي، ويتطلب بالتأكيد مراقبة أوسع من جانب السلطات.وختم هرئيل مقاله: وسائل الإعلام الغربية، التي استيقظت من المخلفات الطويلة لعيد الميلاد، تتفاعل الآن بإعجاب مع الأخبار الواردة من إيران، ولكن من الصعب بناء توقعات مستنيرة بشأن بعض مقاطع الفيديو ذات الجودة الإشكالية، وما من شك في أن المتظاهرين، الذين يذكرون باستثمارات إيران الضخمة في دعم تنظيمات مسلحة، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يلامسون نقطة حساسة، في حين قبل عامين فقط، قرر الزعيم الإيراني أية الله علي خامنئي إعادة معظم قوات الحرس الثوري من سورية واستبدالها بقوات من دول أخرى، بسبب الغضب الشعبي في الداخل إزاء عدد الإيرانيين الذين قتلوا في الحرب الأهلية.