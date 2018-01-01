أبو شهلا: مؤسسة "الضمان" تعقد لقاءات مع شركات تكنولوجيا لبناء نظامها المحوسب

أبو شهلا: مؤسسة "الضمان" تعقد لقاءات مع شركات تكنولوجيا لبناء نظامها المحوسب
وزير العمل مأمون أبو شهلا
رام الله - دنيا الوطن
في إطار استعداداته لإطلاق مؤسسة الضمان الفلسطينية، واصل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير العمل مأمون أبو شهلا، تكثيف عقد اللقاءات مع مختلف القطاعات وخصوصاً قطاع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء النظام المحوسب.

وعقد مجلس الإدارة في مدينة غزة، وعبر تقنية (الفيديو كونفرنس) مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة بالضفة الغربية لقاءً موسعاً مع ممثلي شركات أنظمة المعلومات والتكنولوجيا برئاسة مجموعة (بيتا) وبحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم البحث في إمكانية قيام شركات التكنولوجيا المحلية ببناء النظام المحوسب الخاص بالمؤسسة.

وقال الوزير أبو شهلا: الذي ترأس الاجتماع، إن عدة دول عربية عرضت على المؤسسة تزويدها بالنظام المحوسب، إلا أنه فضل أن تقوم شركات محلية باستحداثه وبنائه، خصوصاً وأنها على قدرة عالية جداً. 

وأضاف أبو شهلا، أن هذا النظام له طبيعة خاصة، وهو نظام ذي أهمية كبرى لإدارة المؤسسة بشكل سليم.

ووصف أبو شهلا نتائج اللقاءات بالمثمرة، مؤكداً أنه سيتم بلورة هذا الموضوع للوصول إلى عقد، وعبر عن أمله في أن تبدأ مؤسسة الضمان خدماتها خلال الأسابيع المقبلة؛ لتقدم خدماتها لنحو 900 ألف فلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

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