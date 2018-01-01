رسمياً.. إيران تعترف بمقتل 12 شخصاً بالمظاهرات التي تشهدها البلاد

رسمياً.. إيران تعترف بمقتل 12 شخصاً بالمظاهرات التي تشهدها البلاد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، إن 12 شخصاً قتلوا، خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ عدة أيام.

ووفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، فإن تلك الحصيلة الجديدة، تأتي بعد ساعات من إعلان وكالة "إيلنا" القريبة من الإصلاحيين، مقتل متظاهرين اثنين، خلال صدامات الأحد في مدينة إيذج جنوب عربي إيران.

ونقلت الوكالة عن النائب المحلي هداية الله خادمي قوله: "تظاهر سكان من إيذج على غرار ما حصل في سائر أنحاء البلاد احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية، لكن للأسف قُتل شخصان وأصيب آخرون".

وفي وقت سابق، قتل متظاهر في مدينة تويسركان غربي البلاد، إثر إطلاق رصاص مباشر من قبل قوات الحرس الثوري.

وذكرت مصادر، أن أحد المتظاهرين قتل، وأصيب آخرون بجروح بعد "الهجوم الهمجي" لقوات الحرس الثوري على حشود المحتجين في تويسركان، فيما رفع المواطنون الغاضبون شعار الموت للمرشد علي خامنئي.

واستمرت المواجهات مع قوات مكافحة الشغب في مدينة أردبيل، ورفع المواطنون شعار "ليطلق السجين السياسي" واشتبكوا مع عناصر حرس مكافحة الشغب في مدينة سنندج.

كما أدى هجوم عناصر النظام في مدينة خرّم درة على المتظاهرين إلى مواجهات، وألقت مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المواطنين، فيما اعتدت قوات الأمن على المتظاهرين بالضرب المبرح بالهراوات في مدينة بهشهر.

ارشيفي: مظاهرات في عدد من المدن الايرانية
 

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