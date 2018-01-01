أمريكا تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاغتيال "قاسم سليماني"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الجريدة) الكويتية، نقلاً عن مصادر مطلعة: إن أجهزة الاستخبارات الأميركية، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لاغتيال قائد فيلق القدس والمسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وأوضحت الصحيفة، أن الولايات المتحدة، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لتصفية سليماني، بعد خلاف دام أكثر من ثلاث سنوات.



وأضافت عن المصدر قوله، أن سليماني يدير معارك إيران والأذرع العسكرية الموالية لها في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغيرها.



وأشارت إلى أن مسؤولاً كبيراً سابقاً في الموساد، أفاد بأن إسرائيل كانت قاب قوسين من تصفية سليماني قبل ثلاث سنوات قرب دمشق، لكن الولايات المتحدة التي علمت بالخطة، حذرت القيادي الإيراني، وهو ما أدى إلى فشلها.



ونوهت إلى أن إسرائيل تتعقب سليماني عن قرب وكانت على وشك اغتياله عدة مرات، مشيرةً إلى هناك توافقاً أميركياً إسرائيلياً لخطورة القائد الإيراني، وتهديده لمصالح البلدين.