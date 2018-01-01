الجيش اليمني يتوغل في أول معاقل الحوثيين

أرشيفي: المعارك في اليمن

رام الله - دنيا الوطنقال الجيش اليمني، إن قواته توغلت في أولى قرى مديرية برط العنان شمالي محافظة الجوف، الحدودية مع محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي.وأوضح الجيش، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية)، أن قواته حررت قرية إعفى بعد أن فرضت حصاراً محكماً عليها، مما دفع عناصر الحوثي إلى الفرار باتجاه جبال برط.وتعتبر قرية إعفي أولى القرى الشرقية التي يحررها الجيش الوطني من مديرية برط العنان المحاذية لمحافظة صعدة من الجهة الشرقية.وكانت قوات الجيش الوطني، استكملت، الأحد، معاركها بمنطقة اليتمة في مديرية خب الشعف من جماعة الحوثي، وفتحت الخط الدولي الرابط بين منطقة اليتمة شمال شرقي الجوف مع منطقة البقع شمالي صعدة باتجاه الحدود السعودية.وذكر مصدر عسكري، أن قوات الجيش التحمت بعد وصولها اليتمة بالقوات المرابطة في البقع، ليصبح الخط الدولي من اليتمة حتى البقع مؤمناً وبشكل كامل.وأضاف المصدر، أن قوات الجيش الوطني، تواصل تقدمها باتجاه منطقة العقبة شمالي محافظة الجوف.ويأتي ذلك، عقب معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني مدعومة بمقاتلات التحالف العربي ضد ميليشيا الحوثي، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.وأسرت قوات الجيش الوطني خلال المعارك 52 من عناصر الحوثي، واستعادت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخمس عربات عسكرية من قبضتهم.