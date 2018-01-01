السعودية على موعد مع إصلاحات اقتصادية جديدة

فيديو أرشيفي: الاصلاحات الاقتصادية في السعودية

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تطبق الحكومة السعودية، ثمانية إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، عن صحيفة (عكاظ) السعودية.وقالت الصحيفة: إن أول الإجراءات ستكون من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع السلع والخدمات التي تشترى وتباع من قبل المنشآت، ويتحملها المستهلك، كما ستقرر تعرفة مستحدثة لفواتير الكهرباء.وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة السعودية، ستطبق إجراءات خاصة بالوافدين، حيث تبدأ المديرية العامة للجوازات اليوم برفع رسوم المرافقين إلى 200 ريال، بعد أن كانت العام الماضي 100 ريال عن كل مرافق، إلى جانب فتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب.وأضافت: "ستقوم الحكومة بتوطين الإبلاغ عن غسيل الأموال، حيث ألزمت السوق المالية الشركات المرخص لها ببدء توطين وظيفتي المطابقة والالتزام والتبليغ عن غسيل الأموال، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب، وإلغاء الحد الأدنى لبدل السكن".وأشارت إلى أن هناك إصلاحات متعلقة بقطاع النقل، حيث ألزمت السلطات السعودية الأفراد والمؤسسات العاملة بهذا القطاع بتركيب حواجز السلامة للشاحنات من "كافة" الجوانب، على أن يتم تطبيق غرامة تتراوح بين أربعة إلى خمسة آلاف ريال في حالات المخالفة.ونوهت إلى أن الحكومة السعودية، قررت دمج فواتير شركة المياه متأخرة السداد بشهر كانون الثاني/يناير الجاري.