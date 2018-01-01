مصرع 12 شخصاً بتحطم طائرة صغيرة في كوستاريكا

مصرع 12 شخصاً بتحطم طائرة صغيرة في كوستاريكا
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 12 شخصاً مصرعهم، أمس الأحد، في تحطم طائرة صغيرة في كوستاريكا، كانوا يستقلونها، بينهم عشرة سياح أجانب، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الأمن العام.

ووفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، فإن الطائرة المنكوبة من طراز (سيسنا 208 كارافان) وقد تحطمت في منطقة جبلية قرب منتجع (بونتا ايسليتا) السياحي على المحيط الهادئ، حسب ما أفاد المتحدث كارلوس هيدالغو على حسابه على موقع (فيسبوك).

ونقلت صحيفة (كوستاريكا ستار) عن إينيو كوبيلو مدير إدارة الطيران المدني في كوستاريكا قوله: إن مجموعة من السائحين كانوا قد حجزوا على الرحلة المشؤومة، التي كانت تقل عشرة من السياح واثنين من أفراد الطاقم.

وذكرت الصحيفة، أن الطائرة التي أبلغت عن مشاكل بعد إقلاعها كانت متوجهة إلى مطار (خوان سانتاماريا) الدولي في سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، عندما تحطمت في منطقة الجبال في شمال غربى البلاد.

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