نيكي هايلي: المظاهرات الإيرانية اختبار من الشعب للسلطات

نيكي هايلي: المظاهرات الإيرانية اختبار من الشعب للسلطات
مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن ما يجري في إيران اختبار من الشعب للسلطات، وذلك بعد خسة أيام من المظاهرات الإيرانية ضد الأوضاع الاقتصادية والحكومة.

وأضافت هايلي، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية): "الشعب الإيراني المقموع منذ وقت طويل يرفع الآن صوته"، معربةً عن أملها في أن تُحترم الحرية وحقوق الإنسان في هذا البلد.

وتابعت: "نرفع الأماني والصلوات من أجل الملايين الذين يعانون من الحكومات القمعية في كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وخصوصاً في إيران".

والأحد، حذّرت طهران المتظاهرين المعارضين للحكومة بأنهم "سيدفعون الثمن"، وحجبت موقعي (إنستغرام) و(تلغرام) في محاولة لتجنّب تنظيم تظاهرات جديدة.

أرشيفي: مظاهرات في إيران مع وضد حسن روحاني
 

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