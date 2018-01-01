مصرع شخصين في المظاهرات المندلعة بعدد من المدن الإيرانية

مصرع شخصين في المظاهرات المندلعة بعدد من المدن الإيرانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي إيرانيان مصرعهما، في مدينة دورود في إقليم لرستان غربي إيران، في الاحتجاجات الدائرة في عدد من المدن الإيرانية لليوم الخامس على التوالي.

وقالت السلطات الإيرانية، إن المتظاهرين هم من قاموا بقتل شخصين دهساً بالسيارات في مدينة دورود، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وقال محافظ المدينة، ما شاء الله نعمتي، صباح الاثنين: إن "محتجين قاموا بحرق عدد من الممتلكات العامة في المدينة، الليلة الماضية، وقامت سيارات الإطفاء بإخماد الحريق في أحد البنوك، وعند عودة إحدى سيارات الإطفاء إلى مقرها هجم عليها بعض المتظاهرين، وانتزعوها من رجال الإطفاء، وداسوا بها بعض المتظاهرين الآخرين، ما أدى إلى مقتل شاب وصبي آخر في الرابعة عشرة من عمره في ميدان وحدت في المدينة".

وفي نفس السياق، أكد حبيب الله خوجستة بور نائب حاكم إقليم لرستان، في لقاء مع وكالة (مهر) الإيرانية، أن ثلاث مدن في الإقليم، شهدت أمس اضطرابات وأعمال شغب، وهي خرم آباد، ودورود، ونورآباد، وسجل في هذه المدن عدد من الإصابات بين المتظاهرين وتم اعتقال العديد منهم.

يشار هنا إلى أن لرِستان هي إحدى محافظات إيران الـ 31 وتقع غرب جبال زاجروس، عاصمتها مدینة خرم آباد، وغالبية سكان المحافظة ينتمون للفرع اللوري من الشعب الإیرانیة.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي، نشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر احتراق عدد من السيارات، ويقول متحدث في أحد الفيديوهات المرفقة، إن السيارات المحترقة تابعة للباسيج في الحرس الثوري الإيراني.

أرشيفي: المظاهرات في عدد من المدن الإيرانية
 

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