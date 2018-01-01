الزعيم الكوري الشمالي: الزر النووي موجود دائماً على مكتبي

أرشيفي: كوريا الشمالية تستعرض قوتها النووية

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن بلاده أكملت قوتها النووية العام الماضي، وأنه يتوجب على الولايات المتحدة، أن تأخذ حذرها، مضيفاً: "الزر النووي موجود دائماً على مكتبي".وأوضح الزعيم الكوري الشمالي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن القوات النووية ستسمح لبلاده بتقييد الولايات المتحدة في تطلعها إلى "بدء حرب" مع كوريا الديمقراطية، مؤكداً أن كامل الأراضي الأمريكية، ستكون في مرمى النيران، إذا قررت بيونغ يانغ توجيه ضربة نووية للولايات المتحدة.ودعا الزعيم الكوري الشمالي في رسالته بمناسبة العام الجديد، بلاده لتعزيز إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ الباليستية، ما يظهر عزمه على تحقيق طموحاته العسكرية، رغم العقوبات الدولية.وعززت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ جهودها خلال العام الماضي لتطوير برنامجيها النووي والباليستي المحظورين، بالرغم من العقوبات القاسية المتعددة التي فرضتها الأمم المتحدة واللغة العدائية المتزايدة من جانب واشنطن.وقال كيم جونغ أون في رسالته السنوية إلى الأمة: "علينا إنتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها".وأضاف: "على الولايات المتحدة، أن تدرك أن هذا ليس ابتزازاً، بل أمراً واقعاً"، مشدداً على أن بلاده أصبحت قوة نووية.وأكد كيم جونغ أون أن كوريا الشمالية "قادرة على مواجهة أي تهديد نووي من الولايات المتحدة، وهي تملك (قوة) ردع قوية تستطيع منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار".