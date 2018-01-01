الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

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رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر، اليوم الاثنين، بمنخفض جوي سيكون مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وبارداً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .وأوضحت، أن يوم الثلاثاء سيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج.وأضافت أن الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ونوهت إلى أن الخميس يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارداً حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: