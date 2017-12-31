الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد
أحمد الطيبي
رام الله - دنيا الوطن
وصف النائب د. احمد الطيبي، رئيس العربية للتغييرـ القائمة المشتركة، تصويت الليكود، الحزب الحاكم، لضم المستوطنات لإسرائيل بأنه امعان في قتل فكرة الدولتين وفتح الطريق امام نقاش حقيقي لفكرة الدولة الواحدة وبالتالي الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، أو نظام الابرتهايد مع حقوق عليا لليهود وانعدام الحقوق للعرب.

وقال الطيبي، وهو رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة،  انه وان لم تكن صبغة رسمية للقرار فنحن نتحدث عن قرار للحزب الحاكم الذي ينتمي له بنيامين نتانياهو.

واضاف د. الطيبي: يجب ان يحثّ  هذا القرار الخطير المجتمع الدولي على وقف تآمره وتخاذله في مواجهة الاحتلال والابرتهايد الاسرائيليين، مؤكدا ان هذا القرار ما كان ليتم السير نحوه لولا انتخاب الادارة الأمريكية ورئيسها ترامب وخطابه حول القدس وتبنيه لرواية الاحتلال بالكامل.

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