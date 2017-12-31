البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن قرار الليكود الذي اتخذ بالاجماع بفرض القانون الاسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية انهى اتفاق اوسلو وكرس نظام الابارتهايد العنصري الاسرائيلي، لافتاً إلى أنه يمثل قراراً بالضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية لاسرائيل خاصة انه ملزم لنتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بصفته رئيسا لحزب الليكود.



وأوضح البرغوثي، أن نتنياهو مشارك في هذا القرار المشين، وأن الرد الفعلي والفوري على هذا القرار يجب أن يكون احالة مجرمي الاستيطان الاسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو الى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب.



وأضاف البرغوثي أن النضال الفلسطيني دخل مرحلة جديدة تتطلب استراتيجية وطنية بديلة لما فشل وقائمة على ادراك اننا لسنا في مرحلة حل بل في مرحلة نضال وكفاح تتطلب التخلص نهائيا من اوهام أوسلو والمراهنة على المفاوضات الفاشلة، وتركز على هدف تغيير ميزان القوى عبر تعميق وتوسيع المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وتحقيق الوحدة الوطنية ودعم صمود وبقاء الفلسطينيين في فلسطين.



وقال البرغوثين إن قرارات ادارة ترامب شجعت حكام اسرائيل على الامعان في جرائم الاستيطان والضم و محاولات تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ولكن التاريخ سيثبت أن الغطرسة الاسرائيلية لن تؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني بل ستعمق أزمة (المشروع الصهيوني) وعزلته الدولية ما دمنا صامدين في وجه الاحتلال ونقاوم مخططاته.