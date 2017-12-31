بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

فيديو: حركة فتح توقد الشعلة بمدينة غزة

خاص دنيا الوطن – محمد جلوأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بدء فعاليات ذكرى انطلاقتها الثالثة والخمسين، اليوم الأحد، في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وذلك بإيقاد شعلة الانطلاقة وتنظيم مسيرة شعبية جابت شوارع المدينة.وأوقدت شعلة الانطلاقة بحضور أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، وممثلي القوى والفصائل، ورفعت أعلام فلسطين ورايات حركة فتح، ولافتات تؤكد على الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.وقال أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): إن حركة فتح مازالت متمسكة بالثوابت الوطنية، وستبقى رافعة لراية العمل الوطني ومتشابكة الايدي مع كل الفصائل الفلسطينية، وأكثر اصرارا وتمسكا بالواحدة لمجابهة كل المخاطر بالمشروع الوطني.وأكد حلس، أن قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن القدس سيسقط وستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية، مشيراً إلى أنه مهما طال الزمن فإن أهدافنا ستتحقق وستقام الدولة الفلسطينية.بدوره، قال صبري صيدم وزير التربية والتعليم: "يأتي جموع الفتحاويون وجموع الشعب الفلسطيني ليحتفلوا على طريقته الخاصة"، لافتاً إلى أن الفرح يعلو الجميع في قطاع غزة، وينظرون بشعور غامر بالمحبة والاخاء والوفاء.وأكد صيدم لـ "دنيا الوطن"، أنه لا بد من إعادة لحمة الوحدة الوطنية الفلسطينية.من جانبها، أوضحت آمال حمد القيادي في حركة (فتح)، أن حركتها جاءت لتؤكد أنها ما زالت متجذرة في الأرض، وحاضرة في وجدان الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أنه القدس ستبقي عاصمة فلسطين الأبدية.وأشارت إلى أنه حركة (فتح) تسعي إلى انهاء الانقسام، والمضي قدوماً نحو المصالحة والوحدة الوطنية، وتكريسها على أرض الواقع بشكل عملي وملموس.وفي ذات السياق، أكد نبيل برزخ المفوض الإعلامي للمتقاعدين العسكريين، أن مسيرة الشعب الفلسطيني مستمرة حتى تحرير فلسطين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، لافتاً إلى أنهم على الدرب سائرون.وأشار إلى أن (فتح) مرت بعدة مراحل من شأنها أن تعمل على تصفية القضية الفلسطينية، وقد عملت على ازالتها، وهي تواجه مشاريع تصفية جديدة في هذا الوقت، إلا أن الشعب الفلسطيني وقيادته يمتلكون إرادة قوية لدعم القضية.وأكد برزخ، أن حركته ستتخطى كافة العقبات والعراقيل التي تحاول الانتقاص من المشروع الوطني الفلسطيني.