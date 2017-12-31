فيديو: الرجوب لـ"مذيعة الجزيرة": فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم

فيديو: الرجوب لـ"مذيعة الجزيرة": فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم
اللواء جبريل الرجوب
خاص دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن حركته لم تسقط خيار المقاومة، ولن تستورده من قناة الجزيرة، وذلك رداً على سؤوال من المذيعة في قناة الجزيرة القطرية خديجة بن قنة.

وأوضح الرجوب، خلال لقاء له على قناة الجزيرة، مساء الأحد، أن المقاومة لدى حركة فتح تمثل شفرة جينية، وهي وسيلة وليست هدفاً، مضيفاً: "نحن من صممنا فكر المقاومة، ولتبقى همتكم الإعلامية في حدودها".

وأشار الرجوب، إلى أن هدف حركة فتح والقيادة الفلسطينية يتمثل في حصار الاحتلال الإسرائيلي، وأن القضية الفلسطينية تعيش أعظم تجلياتها في ظل الاجماع الدولي الرافض لسلوك الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن ذلك نتاج لسلوك حركة فتح المقاوم.

وتابع: "نحن أسياد أنفسنا ونحن من يصنع الإيقاع في كل المسارات، وعليكم في قناة الجزيرة أن تقلبوا تلك السيمفونية وتتواضعوا قليلاً".

وأكمل: "هناك مجلس مركزي سنخرج من خلاله باستراتيجية وطنية، كما أننا ندعو حركة حماس إلى الشراكة الوطنية، ولتأتي لتعمل معنا وفق البرنامج الذي مررته عبر تركيا ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير".

فيديو: لقاء جبريل الرجوب على قناة الجزيرة
 

أخبار ذات صلة

الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

بتعليمات من الرئيس.. استدعاء رئيس مفوضية منظمة التحرير بواشنطن للتشاور

بتعليمات من الرئيس.. استدعاء رئيس مفوضية منظمة التحرير بواشنطن للتشاور

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ على مستوطنات غلاف غزة سقط داخل القطاع

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ على مستوطنات غلاف غزة سقط داخل القطاع

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عربي

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم