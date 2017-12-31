فيديو: الرجوب لـ"مذيعة الجزيرة": فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم

فيديو: لقاء جبريل الرجوب على قناة الجزيرة

خاص دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن حركته لم تسقط خيار المقاومة، ولن تستورده من قناة الجزيرة، وذلك رداً على سؤوال من المذيعة في قناة الجزيرة القطرية خديجة بن قنة.وأوضح الرجوب، خلال لقاء له على قناة الجزيرة، مساء الأحد، أن المقاومة لدى حركة فتح تمثل شفرة جينية، وهي وسيلة وليست هدفاً، مضيفاً: "نحن من صممنا فكر المقاومة، ولتبقى همتكم الإعلامية في حدودها".وأشار الرجوب، إلى أن هدف حركة فتح والقيادة الفلسطينية يتمثل في حصار الاحتلال الإسرائيلي، وأن القضية الفلسطينية تعيش أعظم تجلياتها في ظل الاجماع الدولي الرافض لسلوك الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أن ذلك نتاج لسلوك حركة فتح المقاوم.وتابع: "نحن أسياد أنفسنا ونحن من يصنع الإيقاع في كل المسارات، وعليكم في قناة الجزيرة أن تقلبوا تلك السيمفونية وتتواضعوا قليلاً".وأكمل: "هناك مجلس مركزي سنخرج من خلاله باستراتيجية وطنية، كما أننا ندعو حركة حماس إلى الشراكة الوطنية، ولتأتي لتعمل معنا وفق البرنامج الذي مررته عبر تركيا ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير".