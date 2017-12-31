فيديو: دبي تبهر العالم في الدقائق الأولى لـ 2018

فيديو: دبي تبهر العالم في الدقائق الأولى لـ 2018
برج دبي في أول أيام السنة الجديدة
خاص دنيا الوطن
أبهرت مدينة دبي، إحدى المدن التابعة للإمارات العربية المتحدة، العالم بأسره من خلال احتفالها برأس السنة الميلادية الجديدة 2018.

وتنظم الإمارات احتفال سنوي، من خلال برج خليفة، البرج الأعلى في الشرق الأوسط، حيث يتخلل الاحتفال إطلاق الألعاب النارية والليزر والاحتفال بأساليب مميزة بالعام الجديد.

وتجذب الإمارات بالحفل السنوي لرأس السنة الميلادية، آلاف السياح الأجانب، فيما تخصص للاحتفال ميزانية تقدر بملايين الدولارات، حيث تستخدم ألعاباً نارية بمبلغ يفوق العشرة ملايين دولار.

فيديو: دبي تبهر العالم في أول دقائق بالسنة الجديدة
 

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