تزامناً مع احتفالات رأس السنة.. خلل فني مفاجئ بتطبيق "واتساب"

تزامناً مع احتفالات رأس السنة.. خلل فني مفاجئ بتطبيق "واتساب"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن تطبيق "واتساب"، تعرض مساء اليوم الأحد، إلى خلل فني عالمي، الأمر الذى أدى لتوقف تطبيق المراسلات الفورية.

ويتزامن ذلك، مع الاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث عبر مستخدمو "واتساب" عن غضبهم الشديد من توقف الخدمة فى عدة دول حول العالم، من خلال منصات التواصل الاجتماعى مثل "فيسبوك" و "تويتر".

فيما لم ترد إدارة "واتساب" حتى الآن عن سبب العطل الفنى الذى أصاب التطبيق حول العالم.

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