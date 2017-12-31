الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطن

أنجزت الشرطة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي 3509 قضايا، وذلك وفق بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة.



وقال البيان، إن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3509 قضايا، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 93 قضية، ودورت 21 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 355 قضية، ودور 71 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 3061 قضية، ودور 977 قضية أخرى.



وأضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت 872,7 غرام مواد مخدرة، وست بذور قنب مخدر، وأكياس تغليف 1200، بالإضافة إلى 16 أدوات للتعاطي.



وسجلت إدارة المرور 224 حادث سير، نتج عنها مصرع ثلاثة أشخاص، و184 إصابة، وفحصت 4388 مركبة، وأنزلت عن الشارع 156 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1642 مخالفة مرورية، وحجزت 149 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 177 مركبة غير قانونية.



وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار سجلت دخول 65119 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 23902 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 14 قضية، وجاري متابعة تسع قضايا، وضبطت 380 قطعة أثرية وأربع أجهزة للكشف عن المعادن.