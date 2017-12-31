الرئيس الإيراني للمتظاهرين: النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر

أرشيفي: الاحتجاجات في إيران

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، إن الأجهزة الحكومية، ينبغي أن تؤمن لمواطنيها مساحة للنقد، محذّراً في الوقت نفسه المتظاهرين من أي أعمال عنف.وأضاف روحاني، في أول تعليق له على التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مدن إيرانية عدة منذ الخميس: "النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر، الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن مساحة للنقد والاحتجاج المشروع"، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.من جهة أخرى، اعتبر روحاني، أنه لا يحق للرئيس الأميركي دونالد ترامب التعاطف مع المحتجين الإيرانيين بعدما وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها "إرهابية".وقال: "هذا الرجل الذي يقف بكليته ضد الأمة الإيرانية لا يحق له ان يشفق على شعب إيران، الأمر الذي لا بد من توضيحه هو أننا أمة حرة، وبحسب الدستور يتمتع الشعب بحرية مطلقة في التعبير عن انتقاداته وحتى احتجاجاته".واستدرك: "لكن في الوقت نفسه يجب ألا نسمح بنشوء مناخ يعيش فيه أنصار الثورة والشعب في حالة من القلق على حياتهم وأمنهم".ومساء اليوم الأحد، كان المئات يتظاهرون في طهران وفي مدينة خورماباد في الغرب، في اليوم الرابع من التظاهرات، وأظهرت بعض المقاطع المصوّرة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين في مناطق أخرى من البلاد يهتفون "الموت للديكتاتور".وقال روحاني، الذي أعيد انتخابه في أيار/ مايو الماضي على خلفية وعود بالتنمية الاقتصادية ومزيد من الحريات المدنية، إن الشعب يريد أيضاً مزيداً من الشفافية.واعتبر أنه يتعين على الإعلام الحكومي، أن يعبّر عن وجهات النظر المختلفة، بعدما علت أصوات في الأيام الماضية تنتقد التضييق على الحريات الإعلامية.وقال روحاني: "حل بعض المشاكل ليس سهلاً، ويتطلب بعض الوقت، وينبغي أن تتعاون الحكومة مع الشعب في ذلك".