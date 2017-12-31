مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أربعة مسلحين ينتمون لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، اليوم الأحد، مصرعهم بمحافظة شمال سيناء في قصف لطائرة عسكرية مصرية، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عن مصدر أمني.

وقال المصدر، إن القوات الجوية، قصفت سيارة ربع نقل يستقلها أربعة مسلحين جنوبي مدينة رفح، مما أدى إلى تدمير السيارة ومقتل من فيها.

من جهة أخرى، ألقت قوات الأمن القبض على سبعة مسلحين في رفح المصرية، وتسعة آخرين جنوبي مدينة العريش، خلال حملة أمنية بالمدينتين.

وأضاف المصدر، أن من بين المضبوطين في العريش، خمسة عناصر "شديدة الخطورة" من المسؤولين عن توفير الدعم اللوجستي للمسلحين.

أرشيفي: عمليات الجيش المصري بسيناء
 

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