مصرع شرطي أمريكي وإصابة أربعة في إطلاق نار بولاية كولورادو

أرشيفي: إطلاق نار قرب مبنى الكونجرس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنلقي ضابط شرطة أمريكي مصرعه، فيما أصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الأحد، عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، جراء تبادل إطلاق نار مع مشتبه به في ولاية كولورادو.ووفق ما نقلت (سكاي نيوز) عن وسائل إعلام أمريكية قولها: إن أربعة عناصر من الشرطة أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار مع المشتبه به بمقاطعة دوغلاس.وقال قائد شرطة المقاطة في تغريدة عبر (تويتر)، إن مدنيين اثنين أصيبا برصاص المشتبه به، الذي يعتقد أنه قتل ولم يعد يشكل خطراً.وبدأ تبادل إطلاق النار، بعدما داهمت الشرطة منزلاً، أُبلغت عن وقوع شجار في داخله، فيما اتخذت السلطات الأميركية إجراءات أمنية مشددة في أنحاء الولايات المتحدة، تحسباً لوقوع هجمات مسلحة في ليلة رأس السنة الجديدة.