بتعليمات من الرئيس.. استدعاء رئيس مفوضية منظمة التحرير بواشنطن للتشاور

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته، بحضور رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة الأميركية حسام زملط، للتشاور معه حول ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها.



وأوضح المالكي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن السفير زملط، سيعود إلى واشنطن لمتابعة أعماله بعد انقضاء فترة الأعياد.