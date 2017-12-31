بالإجماع.. الليكود يصوت على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية

بالإجماع.. الليكود يصوت على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة العبرية السابعة، إن حزب الليكود الإسرائيلي، صوت مساء اليوم الأحد، على قرار يتعلق بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأوضحت القناة العبرية، أن أعضاء اللجنة المركزية في الحزب الإسرائيلي، صوتوا بالإجماع على قرار يتعلق بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.

يذكر، أن حزب الليكود، يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، كما أنه يطالب بإقرار ذلك عبر الكنيست الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

فيديو: الرجوب لـ&#34;مذيعة الجزيرة&#34;: فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم

فيديو: الرجوب لـ"مذيعة الجزيرة": فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ على مستوطنات غلاف غزة سقط داخل القطاع

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ على مستوطنات غلاف غزة سقط داخل القطاع

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عربي

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم