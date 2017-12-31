بالإجماع.. الليكود يصوت على فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة العبرية السابعة، إن حزب الليكود الإسرائيلي، صوت مساء اليوم الأحد، على قرار يتعلق بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.



وأوضحت القناة العبرية، أن أعضاء اللجنة المركزية في الحزب الإسرائيلي، صوتوا بالإجماع على قرار يتعلق بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.



يذكر، أن حزب الليكود، يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، كما أنه يطالب بإقرار ذلك عبر الكنيست الإسرائيلي.