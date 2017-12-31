مسؤول إيراني: اعتقال 200 من المتظاهرين ضد النظام

ارشيفي: الاحتجاجات في ايران

رام الله - دنيا الوطنقال نائب محافظ طهران، علي أصغر ناصر بخت، اليوم الأحد، إن السلطات الإيرانية، اعتقلت 200 متظاهر أمس السبت، من المحتجين ضد الغلاء والفساد في البلاد.ووفق ما أورد موقع العربية، عن نائب نائب المحافظ قوله: "أحيل هؤلاء الأشخاص إلى القضاء، وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم"، مشيراً إلى وجود "أربعين من قادة التظاهرات غير القانونية" بين الموقوفين.إلى ذلك، أفادت قنوات إيرانية عبر تطبيق "تلغرام" تغطي أخبار المسيرات الاحتجاجية، أن حشود المتظاهرين في العاصمة طهران، تتجه نحو بيت المرشد للنظام الإيراني علي خامنئي، الواقع في شارع باستور، بينما تنتشر قوات الأمن والحرس الثوري بكثافة في الشوارع المؤدية لبيت المرشد.وأفادت قناة "شهرونديار" عبر (تلغرام) أن جموع المحتجين اتجهت في تمام الساعة 19:50 بتوقيت طهران، إلى بيت المرشد، لافتةً إلى أن هناك أوامر للقادة العسكريين لاتخاذ كافة التدابير لمنع وصول المتظاهرين إلى بيت المرشد.أما موقع "آمد نيوز" المعارض، فأكد أن المظاهرات في وسط طهران تتجه من ميدان انقلاب إلى ميدان باستور مقر المرشد، كما أفاد أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط طهران.