عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53
عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة
خاص دنيا الوطن
هنأ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حركة فتح وقادتها بذكرى انطلاقة الثورة الـ 53، مؤكداً على تضامن ووقوف الأسرة الرياضية جميعاً بجانب الثورة وقيادتها.

جاء ذلك، خلال مشاركة الأسرة الرياضية للحركة بإيقاد الشعلة مسا الأحد في ساحة الجندي المجهول في وقفة جادة للأسرة الرياضية، دعماً للحركة ونضالها على مدى 53 عاماً.

و أشار إلى أن مشاركة الرياضيين اليوم، هي تأكيد على وحدة الصف والشعب خلف حركة فتح، مؤكداً على دورها و حرصها على إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وقد استذكر هنية اليوم الشهداء ياسر عرفات، وخليل الوزير، وأكد على ضرورة الاستمرارية على نهجهم لتحرير فلسطين كل فلسطين دون التنازل عن ذرة تراب واحدة، وإسقاط كل الخيارات التي تحاول إسقاط القدس، وقوفاً في وجه أي قرار أمريكي وستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

أخبار ذات صلة

الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

فيديو: الرجوب لـ&#34;مذيعة الجزيرة&#34;: فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم

فيديو: الرجوب لـ"مذيعة الجزيرة": فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ على مستوطنات غلاف غزة سقط داخل القطاع

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ على مستوطنات غلاف غزة سقط داخل القطاع

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عربي

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم