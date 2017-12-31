عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

خاص دنيا الوطن

هنأ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حركة فتح وقادتها بذكرى انطلاقة الثورة الـ 53، مؤكداً على تضامن ووقوف الأسرة الرياضية جميعاً بجانب الثورة وقيادتها.



جاء ذلك، خلال مشاركة الأسرة الرياضية للحركة بإيقاد الشعلة مسا الأحد في ساحة الجندي المجهول في وقفة جادة للأسرة الرياضية، دعماً للحركة ونضالها على مدى 53 عاماً.



و أشار إلى أن مشاركة الرياضيين اليوم، هي تأكيد على وحدة الصف والشعب خلف حركة فتح، مؤكداً على دورها و حرصها على إتمام المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.



وقد استذكر هنية اليوم الشهداء ياسر عرفات، وخليل الوزير، وأكد على ضرورة الاستمرارية على نهجهم لتحرير فلسطين كل فلسطين دون التنازل عن ذرة تراب واحدة، وإسقاط كل الخيارات التي تحاول إسقاط القدس، وقوفاً في وجه أي قرار أمريكي وستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية.