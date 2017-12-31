الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة نور التميمي لـ 100 يوم

الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة نور التميمي لـ 100 يوم
الاسيرة نور التميمي
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، تمديد اعتقال الأسيرة نور ناجي التميمي (21 عاماً) لمدة 100 يوم.

ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن التميمي، رغم قرار المحكمة الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي: "إن الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور لمدة 100 يوم، بعد تقديم لائحة اتهام جديدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

يذكر، أن الاحتلال اعتقل نور وابنة عمها عهد التميمي وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيامهن بطرد جنود الاحتلال من باحة منزلهن، الذي اتخذه الجنود منصة لإطلاق النار على الشبان في النبي صالح شمال غرب رام الله.

أخبار ذات صلة

الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

الأرصاد: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وانخفاض بدرجات الحرارة

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

الطيبي: تصويت الليكود يفتح الطريق للدولة الواحدة أو للأبرتهايد

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

بالفيديو: (فتح) تعلن بدء فعاليات انطلاقتها 53 بإيقاد الشعلة وسط غزة

فيديو: الرجوب لـ&#34;مذيعة الجزيرة&#34;: فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم

فيديو: الرجوب لـ"مذيعة الجزيرة": فتح صممت فكر المقاومة ولن تستورده منكم

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

إسرائيل تُهدد حماس وحزب الله

شؤون فلسطينية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

البرغوثي: الرد على قرار الليكود بإحالة مجرمي الاستيطان للجنايات الدولية

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الشرطة الفلسطينية تنجز 3509 قضايا خلال الأسبوع الماضي

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ على مستوطنات غلاف غزة سقط داخل القطاع

الإعلام العبري: إطلاق صاروخ على مستوطنات غلاف غزة سقط داخل القطاع

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عبد السلام هنية يهنئ حركة فتح بانطلاقتها 53

عربي

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

مقتل أربعة مسلحين واعتقال آخرين في عملية للجيش المصري بسيناء

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

كشف تفاصيل جديدة عن حادثة كنيسة مارمينا

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

التحالف: 14 ألف ضربة ضد تنظيم الدولي بالعراق

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

فيديو: المدون الإسرائيلي من المسجد النبوي إلى مسجد عمرو بن العاص

منوعات

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

محمد بشار يُبكي العالم برسالته إلى عهد التميمي

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

أبلة فاهيتا تُحرج إلهام شاهين وتُجبرها على هذه الاعترافات الجريئة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

محمد هنيدي يودّع 2017 بطريقته الخاصة المميزة

&#34;عملوها الصغار ووقع بها الكبار&#34;.. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم

"عملوها الصغار ووقع بها الكبار".. فنانون خسروا أصدقاءهم بسبب أبنائهم