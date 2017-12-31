الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة نور التميمي لـ 100 يوم

رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، تمديد اعتقال الأسيرة نور ناجي التميمي (21 عاماً) لمدة 100 يوم.



ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإفراج عن التميمي، رغم قرار المحكمة الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل.



وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي: "إن الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور لمدة 100 يوم، بعد تقديم لائحة اتهام جديدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر، أن الاحتلال اعتقل نور وابنة عمها عهد التميمي وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيامهن بطرد جنود الاحتلال من باحة منزلهن، الذي اتخذه الجنود منصة لإطلاق النار على الشبان في النبي صالح شمال غرب رام الله.