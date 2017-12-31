إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة "الأربعاء الأبيض"

إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة "الأربعاء الأبيض"
رام الله - دنيا الوطن
نشر فيديو عبر مواقع إخبارية لفتاة إيرانية، تتظاهر دون حجاب في الشارع، حيث حقق هذا الفيديو انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وأصبحت رمزاً بارزاً لحركة "الأربعاء الأبيض"، التي ظهرت قبل شهور احتجاجاً على قواعد الملابس المفروضة على الإيرانيات منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وتزامن الانتشار مع الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ الخميس الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية، بينما قالت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، التي ساعدت في إطلاق حملة "الأربعاء الأبيض"، عبر حسابها على (انستغرام): "إن الشرطة الإيرانية اعتقلت الفتاة التي ظهرت في الفيديو، الأربعاء الماضي، بحسب ما جاء على موقع (سي ان ان).

فيديو: إيرانية تتظاهر دون حجاب تتحول إلى رمز لحركة "الأربعاء الأبيض" 

 

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