ذوو الإعاقة يساهمون في دفع عجلة المصالحة

رام الله - دنيا الوطنأقامت شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة ونادي السلام لذوي الإعاقة بالتعاون مع بالثينك للدراسات الإستراتيجية ورشة عمل بعنوان تعزيز دور ذوي الإعاقة في دفع عجلة المصالحة .وتحدث أ.عمر شعبان مدير بالثينك عن دور ذوي الإعاقة في تعزيز سبل المصالحة وشكر الحضور من ذوي الإعاقة على دورهم المبذول في دفع قضايا المصالحة .وتحدث حمزة دردس رئيس شبكة الأجسام الممثلة للإعاقة عن أثر الانقسام على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة .ومن ثم تحدث ظريف الغرة ممثلا عن جمعية المعاقين حركيا حول أثر الانقسام على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وطالب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية اتجاه المصالحة.فيما تحدث السيد محمد العربي ممثلا عن نادي السلام الرياضي لذوي الإعاقة على أهمية دور الأشخاص ذوي الاعاقة في الأخذ بزمام المبادرة من أجل المساهمة في بلورة ضغط شبابي وشعبي متصاعد يساهم في الضغط باتجاه إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لا سيما في ظل تقليل الفجوة بين طرفي الانقسام و توفر الإرادة لإنجاز الوحدة، إضافة إلى أهمية لعب دور محوري يدفع عجلة إنهاء الانقسام من قبل مؤسسات المجتمع المدني وشرائح شعبنا الفلسطيني ..وننوه إلى أهمية الاستثمار في الفضاء الجديد الذي تنشط فيه أشكال جديدة من العمل السياسي والكفاحي والمجتمعي والمبادرات الفردية والجماعية التي تتبلور خارج المنظومة السياسية التقليدية، مثل عشرات المبادرات التطوعية، وحركة مقاطعة إسرائيل، ومبادرات ولجان حق العودة، ولجان مقاومة الاستيطان، والنهوض الثقافي والأدبي الفلسطيني في الابتكارات العلمية والمسرح والرواية والسينما والفنون الشعبية، وهي أشكال من العمل السياسي والكفاحي التي من الممكن أن تسهم في إعادة تشكيل الحقل الوطني الفلسطيني.والانتقال من حيز المناشدات لإنهاء الانقسام على أساس العديد من اتفاقات المصالحة التي وقعت دون أن تنفذ، إلى حيز الفعل عبر آليات عمل شعبية ضاغطة لإعادة بناء الوحدة الوطنية، مع تعزيز دور الاشخاص ذوي الاعاقة في سياق هذه العملية.وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أبرمها الحضور والمتحدثون وهي :يجب على ذوي الإعاقة المشاركة في جميع اللقاءات والمؤتمرات السياسية التي تقيمها التنظيمات السياسية .يجب على ذوي الإعاقة الانخراط في تفاصيل العمل التنظيمي والسياسي .إبراز دورهم الفعال في تفاصيل الحياة المختلفة سواء على صعيد العمل أو السياسة أو الرياضة .توحيد أجسام الإعاقة في جسم واحد ناطق باسمهم.اصدار البيانات والمقالات الضاغطة باتجاه المصالحة .توحيد هاشتا جاءت من خلال السوشيال ميديا توصي بضرورة اتمام المصالحة ومدى تأثير السلبي للانقسام على حياتهم .تنفيذ حملة تحركات ومسيرات تطالب طرفي الانقسام بإنهاء الانقسام .التركيز على الحالات النضالية من ذوي الإعاقة أمثال / الشهيد ابراهيم أبو ثريا الذي استشهد مؤخراً كحالة حقوق انسان والتركيز على التضحيات التي يقدمها ذوي الإعاقة .اقناع المجتمع أن شريحة ذوي الإعاقة والأسرى والجرحى وأهالي الشهداء هم من قدم وضحى من أجل الوطن فيجب احترام تضحياتهم 0التشجيع على إجراء الانتخابات الفلسطينية بصورة دورية ضرورة مهمة كتتويج لإنهاء الانقسام لتمكين الشعب من تحديد خياراته.