الشيوخي يكشف: الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع

رام الله - دنيا الوطن

بمناسبة الذكرى 53 لانطلاق الثورة الفلسطينية كشف ظهر اليوم رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي النقاب عن الشروع بتشكيل هيئة عالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع نصرة للقدس عاصمة دولة فلسطين ورفضا لإعلان ترمب المشؤوم بحيث تكون اتحادات وجمعيات حماية المستهلك في جميع الدول العربية والإسلامية والأجنبية الصديقة عمودها الفقري وأساس لانجاح برامجها .



واوضح الشيوخي انه قد شرع العمل من خلال المشاورات بتشكيل الهيئة العالمية للمقاطعة خلال عددمن اللقاءات والاجتماعات التي عقدها عزمي الشيوخي مع عدد من رؤساء اتحادات وجمعيات حماية المستهلك العربية على هامش انعقاد الملتقى 19 للاتحاد العربي للمستهلك الذي عقد خلال الاسبوع الماضي في العاصمة الاردنية عمان .



وأوضح رئيس الاتحاد الفلسطيني لحماية المستهلك عزمي الشيوخي اليوم لوسائل الإعلام المحلية انه قام بعرض الفكرة على مندوبي عدد من الدول العربيةالمشاركة في الملتقى 19 للاتحاد العربي لحماية المستهلك ووجد موافقة ودعم كامل للفكرة من الجميع وخصوصا ان الاتحاد العربي لحماية المستهلك قد أعلن عن مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية نصرة للقدس ورفضا لقرار ترمب المشؤوم .



وأشاد الشيوخي بالمواقف الوطنية والقومية الاصيلة للاتحاد العربي لحماية المستهلك المساندة للقضية الفلسطينية وعلى رأسه رئيس الاتحاد العربي للمستهلك د. محمد عبيدات وأمين عام الاتحاد الدكتور سعيد ابن ناصر الخصيبي ونائب رئيس الاتحاد الدكتورة سعاد الديب .



وبمناسبة الذكرى 53 لانطلاقة الثورة الفلسطينية حيا الشيوخي صمود شعبنا وتمسك قيادتنا الفلسطينية بالثوابت وبالوحدة الوطنية وبالقدس عاصمتنا الابدية .



وشدد على ضرورة أن تكون للذكرى 53 للثورة الفلسطينية علامة فارقة في استخدام سلاح المقاطعة كشكل أساسي من أشكال المقاومة والنضال والكفاح الفلسطيني المسند والمدعوم بالموقف العربي والإسلامي والمسيحي والعالمي نحو كنس الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف .



واضح الشيوخي انه تقع على عاتق اتحادات وجمعيات حماية المستهلك العربية والإسلامية وفي جميع الدول الأجنبية والصديقة مسؤولية وطنية وقومية ودينية وإنسانية وقانونية للوقوف إلى جانب حقوقنا الوطنية في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس والمواجهة معنا لكافة الأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية العادلة وخصوصا في أعقاب قرار ترمب من خلال استخدام وتفعيل سلاح المقاطعة ومناهضة كافة اشكال التبادل التجاري والتطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ومع امريكا شريكة الاحتلال في جرائمه المستمرة .



وقال الشيوخي ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني سيكون النواة الصلبة ورأس الحربة للهيئة العالمية للمقاطعة ومناهضة التطبيع .



وانهى قائلا بمناسبة الذكرى 53 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة لن يبقى اقتصادنا الوطني الفلسطيني تابع للاقتصاد الإسرائيلي ولن نكون بقرة حالوب ولا خدم ولا عبيد للاحتلال ولن نرحل وسنبقى متمسكون بحقوقنا الوطنية وسنجعل

الاحتلال يخسر من خلال استخدامنا لسلاح المقاطعة واننا نجدد العهد والقسم للشهداء والجرحى والأسرى وللامة العربية والإسلامية ولاحرار العالم على مواصلة الطريق والكفاح والمقاومة والنضال نحو الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف في ظل قيادتنا التاريخية منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ابو مازن.