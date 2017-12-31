إتلاف 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاسهلاك الادمي بالرام

إتلاف 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاسهلاك الادمي بالرام
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت طواقم الضابطة الجمركية و مديرية الزراعة مساء اليوم 6 طن لحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي في ضواحي القدس.

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية انه بناءا على معلومة من مديرية الزراعة قبل يومين مفادها وجود لحوم واسماك منتهية الصلاحية في احدى المستودعات ببلدة الرام شرق القدس.

وتوجهت دورية مشتركة من الضابطة الجمركية والزراعة على الفور للمكان المعروف وتم ضبط البضاعة والتحفظ عليها لحين اجراءالفحصوصات الدقيقة والمخبرية اللازمة من قبل جهة الاختصاص في مديرية الزراعة دائرة البيطرة حيث تبين انها تالفه وغير صالحة للاستهلاك الادمي.

وقد تم اتلافها اليوم حسب الاصول بقرار من وزير الزراعة واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.








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