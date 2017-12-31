بالذكرى 53 لانطلاقتها.. فتح تؤكد على استمرار نضالها لتحقيق مشروعها

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" استمرارها في نضالها لانجاز مشروعها الوطني المتمثل بتجسيد الدولة الفلسطينية على الارض الفلسطينية عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وقالت فتح في بيان صحفي صادر عن مفوضية الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الاحد، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق الحركة والثورة الفلسطينية، انها وبعد 53 عام من النضال وتضحيات شعبنا الفلسطيني، ما زالت حركة فتح التي نسجت خيوط الحلم الفلسطيني هي المعبرة عن ضمير الشعب بمبادئها وأفكارها الوطنية الوحدوية والواقعية، وبوصلتها اليوم تتجه نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعد أن تمكنت من المحافظة على الهوية الفلسطينية، واستقلالية القرار الوطني، وانجاز بناء مؤسسات الدولة، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الخارطة السياسية.



واضافت، اليوم في ذكرى انطلاقة الثورة المعاصرة، انتصرت فلسطين في الأمم المتحدة، من خلال قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الرافض لقرار الادارة الاميركية بشأن القدس، والاجماع الدولي في مجلس الامن الذي عزل الموقف الاميركي، بالاضافة الى عشرات القرارات الاخرى المؤكدة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني، والرافضة للاستعمار الاستيطاني في الاراض الفلسطينية المحتلة، وفتوى المحكمة الدولية بعدم شرعية جدار الضم والتوسع والفصل العنصري، مشددة على انها ماضية في مسيرتها النضالية لتحقيق اهدافها الوطنية المشروعة والتصدي للعدوان الاسرائيلي المتمثل بتكريس الاحتلال والتوسع الاستعماري ومصادرة الاراضي لصالح المستعمرات غير الشرعية، والتضييق على اهلنا في مدينة القدس المحتلة، عبر محاولات تهويدها وافراغها من سكانها الفلسطينيين مسحيين ومسلمين.



وأكدت فتح التفافها حول القيادة الفلسطينية لمواجهة القرار الاميركي بشأن القدس، وتمسكها بالثوابت الوطنية، المتمثلة، بما يشمل حق اللاجئين الفلسطينين في العودة الى ديارهم وازالة كافة المستعمرات الاسرائيلة وتحرير الاسرى من المعتقلات الاسرائيل، واعتبرت ان انجاز الوحدة الوطنية واتمام ملف المصالحة الوطنية هدف اساسي وجوهري لتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية ولموجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيج لشعبنا.



وتقدمت الحركة بتحية اجلال واكبار الى الشهداء والجرحى واسرى الحرية البواسل في سجون الاحتلال الاسرائيلي.