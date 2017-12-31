مناشدة عاجلة من شقيق شهيد فتحاوي مقطوع راتبه

مناشدة عاجلة من شقيق شهيد فتحاوي مقطوع راتبه
رام الله - دنيا الوطن
تعيش أسرة المواطن فرج نايف حمتو حنيدق ظروفاً اقتصادية سيئة بعدما قطع راتبه المدني من الاصل لأسباب غير معروفة، بالرغم من سيرته المعروفة بأنه أحد أبناء حركة فتح الاوفياء لسيادة الرئيس محمود عباس، وشقيق الشهيد الفتحاوي محمود حنيدق.

الجندي في الامن الوطني فرج يحمل رقم هوية "926712001" من سكان مدينة غزة معيل لأسرة مكونة من زوجته وابنيه أمضى شبابه في إعالة إخوته وتوفير العلاج لأمه المريضة. وبالمقابل لم يمنعه ذلك من مواصلة عمله النضالي في حركة فتح فاستمر في العمل النضالي في حركة فتح برفقة العديد من المناضلين الذي استشهد بعضا منهم و ما زال بعضهم على قيد الحياة،ثم تواصل عمله في إقليم حركة فتح.

وفي عام 2005 التحق في السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن تفريغات 2005 ،وبعد أحداث عام 2006 صدم بقطع راتبه، ليبدأ بالبحث عن عمل لكن دون جدوى في ظل ظروف غزة الاقتصادية السيئة حتى تراكمت عليه الديون كونه يسكن في الايجار،والآن أصبح مهدداً بأن يصبح مرمياً بالشارع.

ويناشد حنيدق سيادة الرئيس محمود عباس لمساعدته في إرجاع راتبه لكي تقدر على العيش بكرامة.


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