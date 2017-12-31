فيديو: الرئيس عباس: لن يستطيع أحد أن يغير تاريخنا في القدس

فيديو: الرئيس عباس: لن يستطيع أحد أن يغير تاريخنا في القدس
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس: إنه مهما حاول البعض أن يبعد الشعب الفلسطيني عن مدينته التاريخية القدس العاصمة، فلن يستطيعوا أولئك أن يغيروا مجرى التاريخ والجغرافيا.

واستعرض الرئيس خلال وضعه اكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات، تاريخ الشعب الفلسطيني في القدس وتمسكه بأرضه مضيفًا: "الفلسطينيون متمسكون بأرضهم لأنها نبوءة الرسول محمد أننا من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس".

وأضاف الرئيس عباس: ثورة حركة فتح نجحت بفضل الله، ثم بفضل قيادة الحركة من الشهداء الراحلين وفي مقدمتهم الرئيس الرمز ياسر عرفات، لذا نحن نعاهد قادتنا الراحلين على التمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية.

فيديو: الرئيس محمود عباس يوقد شعلة انطلاقة حركة فتح الـ53

 

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